23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6694
  • 6,2105
  • 274.815
  • 102064
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail güçleri Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın bütün kapılarını kapatarak girişleri engelledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Harem-i Şerif'in bütün kapılarını kapattığını ve girişlere izin vermediğini söyledi.
 
Kisvani, "Mescid-i Aksa'nın tekrar kapatılması kabul edilemez. İsrail, bir politika haline getirdiği bu yaklaşımına derhal son vermelidir." dedi.
 
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın avlusunda bir Filistinliyi gözaltına aldı.
 
Öte yandan İsrail polisinden yapılan açıklamada, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde "bıçaklı saldırı" girişiminde bulunan bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
 
Açıklamada, olaya ilişkin herhangi bir detay verilmedi.
 
Görgü tanıkları İsrail polisinin ayrıca Mescid-i Aksa çevresindeki Eski Şehir bölgesinin ana giriş kapılarını da kapattığını aktardı.
 
Harem-i Şerif'e giremeyen Filistinliler de ikindi namazını kapılarda kılmak zorunda kaldı. 

Boston Dynamics´in robotu bunu da başardı! Son görüntüleri hayrete düşürdü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kritik davada gerekçeli karar açıklandı! "Talimatı bizzat elebaşı Gülen verdi"

Kritik davada gerekçeli karar açıklandı! 'Talimatı bizzat elebaşı Gülen verdi'

İstanbul depremi sonrası trafik kilitlendi

İstanbul depremi sonrası trafik kilitlendi

Çanakkale'de korkutan deprem

Çanakkale'de korkutan deprem

Türk Kızılay Başkanı Kınık'tan uyarı: Hasarlı binaları terk edin

Türk Kızılay Başkanı Kınık'tan uyarı: Hasarlı binaları terk edin

Başkan Erdoğan'dan deprem sonrası o paylaşımlara sert tepki: Densizlik

Başkan Erdoğan'dan deprem sonrası o paylaşımlara sert tepki: Densizlik

Deprem anında neler yapmalıyız? İşte 'hayat kurtaran' uyarılar

Deprem anında neler yapmalıyız? İşte 'hayat kurtaran' uyarılar

AFAD açıkladı! İşte depremin bilançosu....

AFAD açıkladı! İşte depremin bilançosu....

Mısır’da tutuklanan öğrencinin babası konuştu: Türk diye almışlar

Mısır’da tutuklanan öğrencinin babası konuştu: Türk diye almışlar
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul Avcılar´da caminin minaresi yıkıldı!

İstanbul Avcılar´da caminin minaresi yıkıldı!

Gören hayran kaldı! Suların çekilmesine rağmen güzelliğini koruyor

Gören hayran kaldı! Suların çekilmesine rağmen güzelliğini koruyor

Kimse 'dur' diyemiyor... Ormanı kuruttular!

Kimse 'dur' diyemiyor... Ormanı kuruttular!

İstanbul'da deprem! İşte ilk fotoğraflar...

İstanbul'da deprem! İşte ilk fotoğraflar...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA