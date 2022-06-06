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Dünya

İsrail güçlerinin eşlik ettiği fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail güçlerinin eşlik ettiği fanatik Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya üst üste ikinci gün baskın düzenledi.

AA6 Haziran 2022 Pazartesi 10:56 - Güncelleme:
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Mescid-i Aksa baskınlarına öncülük etmesiyle tanınan aşırı sağcı haham Yehuda Glick'in de aralarında bulunduğu 200'den fazla fanatik yerleşimci, Yahudilerin dini bayramı "Şavuot" bahanesiyle kutsal mabede zorla girdi.

Mescid-i Aksa'nın statüsünü ihlal eden provokatif eylem, İsrail polisinin koruması altında yapıldı.

Fanatik Yahudiler, aşırı sağcı grupların çağrısı üzerine dün de İsrail polisi eşliğinde Aksa'ya baskın düzenlemişti.

- KUDÜS İSLAMİ VAKIFLAR İDARESİNİN EGEMENLİĞİ İHLAL EDİLİYOR

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Statükoya göre, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Aksa'da ibadet etmesine izin verilmemesi gerekiyor.

Ancak fanatik Yahudiler sık sık İsrail polisi korumasında Aksa'ya baskınlar düzenliyor.

  • Mescid-i Aksa
  • Fanatik Yahudiler
  • baskın

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