  İsrail, Güney Afrika Maslahatgüzarı Byneveldt'i istenmeyen kişi ilan etti
Dünya

İsrail, Güney Afrika Maslahatgüzarı Byneveldt'i istenmeyen kişi ilan etti

Güney Afrika'nın, İsrail'in Pretorya Maslahatgüzarı Ariel Seidman'dan 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemesinin ardından Tel Aviv yönetimi, misilleme olarak İsrail'deki Güney Afrika Maslahatgüzarı Shaun Edward Byneveldt'i istenmeyen kişi ilan etti.

AA30 Ocak 2026 Cuma 17:43 - Güncelleme:
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, Güney Afrika'nın "istenmeyen kişi" hamlesine aynı şekilde karşılık verme kararı aldığı bildirildi.

Açıklamada, Güney Afrika'nın Tel Aviv'deki Maslahatgüzarı Byneveldt'in istenmeyen kişi ilan edildiği ve 72 saat içinde İsrail'i terk etmesi gerektiği belirtildi.

İsrail'in Güney Afrika'ya yönelik atacağı ilave adımların ise ilerleyen dönemde değerlendirileceği kaydedildi.

"GÜNEY AFRİKA'NIN EGEMENLİĞİ VE MAKAMLARININ SAYGINLIĞI DOKUNULMAZDIR"

Güney Afirka Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrailli Maslahatgüzar Seidman'ın "Güney Afrika'nın egemenliğine doğrudan meydan okuyan bir dizi kabul edilemez diplomatik norm ve uygulama ihlalinin" ardından istenmeyen kişi ilan edildiği duyurulmuştu.

Söz konusu ihlaller arasında İsrail'in resmi sosyal medya platformlarının Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'ya yönelik hakaret içeren saldırılar başlatmak için tekrar tekrar kullanılması ve üst düzey İsrailli yetkililerin ülkeye ziyaretleri hakkında hükümetin bilgilendirilmemesinin de yer aldığı aktarılmıştı.

Ayrıca açıklamada, "Güney Afrika'nın egemenliği ve makamlarının saygınlığı dokunulmazdır. Bay Seidman'ın 72 saat içinde Güney Afrika Cumhuriyeti'nden ayrılması gerekmektedir." ifadelerine de yer verilmişti.

Popüler Haberler
