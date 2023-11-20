İsrail, Endonezya Hastanesi'ne sığınanları vurdu: Ölü ve yaralılar var

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar 45'inci gününde de şiddetlenerek sürüyor.

Filistin haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeybatısına düzenlenen hava saldırıları sonucu onlarca kişi öldü.

İsrail savaş uçakları tarafından onlarca füzenin fırlatıldığı Han Yunus'un Hamed konut kenti çevresinde çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan onlarca kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus'un doğusundaki Beni Sehila beldesine de hava saldırıları düzenlendi.

Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'ndeki Askula mevkisini hedef alan İsrail topçularının atışları sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.

Yine Sabra Mahallesi'ne düzenlenen bombardımanda yıkılan binaların enkazında onlarca kişi kaldı. Enkaz altındakiler, yağışlı hava durumu ve sivil savunma ve kurtarma ekiplerinin ulaşım imkanlarındaki kısıtlılık nedeniyle henüz çıkarılamadı.

Şihab ajansının Gazze'deki gelişmelere ilişkin anlık aktardığı bilgilere göre de İsrail savaş uçakları Endonezya Hastanesinin çevresini yoğun bombardımana maruz bıraktı.

Saldırılar sonucu hastane içinde ve dışında çok sayıda kişi yaralandı.

Hastane müdürü Al Jazeera televizyon kanalına yaptığı açıklamada, 140 yataklı hastanede 650 hastanın tedavi gördüğünü ifade etti.

GAZZE'DEKİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: İSRAİL ENDONEZYA HASTANESİ'NE SIĞINANLARI VURDU, ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ne sığınanları hastaneden çıktıkları sırada hedef aldığını, saldırıda ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu.

Bakanlık, saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ne sığınanları hastaneden çıktıkları sırada hedef aldığı belirtildi. İsrail saldırısı sonucu ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı.

Öte yandan Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Endonezya Hastanesi'nin ablukaya alınması ve bombalanması, uluslararası müdahale gerektiren bir suçtur." ifadesi kullanıldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde faaliyet gösteren son sağlık kuruluşu olması nedeniyle hastanenin korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, İsrail'in Filistinlileri sürgün etme çabaları kapsamında sağlık sektörünü yıkma politikası sürdürdüğü kaydedildi.

İsrail tankları sabah saatlerinden itibaren Endonezya Hastanesi'ni kuşatma altına almıştı.

İsrail ordusunun sabah saatlerinde Endonezya Hastanesi'ne saldırısı sonucu en az 12 Filistinli hayatını kaybetmiş onlarca kişi de yaralanmıştı.

Hastaneyi abluka altına alan İsrail güçlerinden çevredeki yüksek binaların çatılarına yerleştirilen keskin nişancıların, hastane kapısı önünde her türlü harekete kurşunla karşılık verdiği aktarılmıştı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Gazze'deki savaşın sona ermesi gerektiğini ve İsrail-Filistin arasındaki sorunun iki devletli çözümle aşılabileceğini belirtti.

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun baskını nedeniyle Şifa Hastanesi'nden Gazze'nin güneyine nakledilen 31 prematüre bebekten 28'nin Mısır'a tahliyesi için ambulanslarla Refah Sınır Kapısı'na doğru doğru yola çıkarıldığını bildirdi.

Uluslararası 24. Çocuk Forumu'na katılmak üzere birçok ülkeden Türkiye'ye gelen çocuklar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının sona ermesi çağrısında bulundu.

İsrail Gazze Şeridi'ndeki yerleşim bölgelerinde farklı noktalara düzenlediği saldırılarda 30 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, "güvenli" dediği Gazze'nin güneyinde 17 sivili daha öldürdü.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ne sığınanları hastaneden çıktıkları sırada hedef alması sonucu ölen ve yaralananlar oldu

Endonezya, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye yaklaşık 21 tonluk yardım gönderdi.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, Gazze'de ve Filistin genelinde yaşayan çocukların "çocukça yaşama hakları için" saat 21.00'de ışık kapatıp açma eylemi gerçekleştirilecek

Lübnan'daki Hizbullah, sınırda yer alan İsrail'e ait 3 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde 47 Filistinliyi gözaltına aldı.

Fransa'nın, yaralıların tedavisi için hastane hizmeti verecek şekilde düzenlenmiş yeni bir helikopter gemisini Gazze'ye gönderdiği bildirildi.

Çin, İsrail-Filistin çatışmasının sonlandırılması ve Gazze'deki insani krizin önüne geçilmesi için, Arap ve İslam ülkeleriyle birlikte uluslararası topluma çağrı yaptı.

ABD'de, Başkan Joe Biden'ın Washington Post için kalem aldığı makalede gündeme getirdiği Batı Şeria'da Filistinlilere saldıran "aşırılıkçılara" vize yasağı getirilmesi ihtimali tartışılıyor.

İsrail ordusunun Gazze'deki Endonezya Hastanesine saldırısında en az 12 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze'deki Endonezya Hastanesine saldırısı sonucu en az 12 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

ABD'de, Başkan Joe Biden'ın Washington Post için kalem aldığı makalede gündeme getirdiği Batı Şeria'da Filistinlilere saldıran "aşırılıkçılara" vize yasağı getirilmesi ihtimali tartışılıyor.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Sağlık Bakanlığının talebi üzerine, Türkiye'de tedavi görecek Gazzeli hastaların tahliyesi için Hava Kuvvetlerine ait bir A400M uçağının görevlendirildiği bildirildi.

Filistin Dışişleri Bakanı El-Maliki: İsrail, Gazze'deki çatışmanın 'tüm savaşları sona erdirecek son savaş' olduğunu savunuyor. Filistinlileri tamamen yok etmeyi umuyorlar.

İsrail ordusu Gazze'deki çatışmalarda 2 askerinin daha öldüğünü duyurdu

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Hamas ile İsrail arasındaki esir takasına ilişkin müzakerelerde çözülebilecek lojistik küçük zorluklar kaldığını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang: Uluslararası toplum hemen ve şimdi harekete geçmeli, Gazze'deki insani felaketin sürmesini önlemek üzere etkili ve güvenilir tedbirleri almalı. Arap ve İslam dünyasındaki kardeşlerimizle, çatışmanın durdurulması ve Filistin sorununa kapsamlı, adil, kalıcı çözüm bulunması için çalışmaya hazırız

Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail ordusunun Gazze'deki Endonezya Hastanesine saldırısı sonucu en az 8 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptıklarının vahşet ve terör olduğunu, hiçbir şekilde haklı gösterilemeyeceğini ifade etti.

05:54 İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ne gerçek mermilerle ateş açtığı ve hastanenin çevresini top atışlarıyla vurduğu bildirildi. Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun Endonezya Hastanesi'ni gerçek mermilerle, hastane çevresini top atışlarıyla hedef alması sonucu aralarında doktorların da bulunduğu yaralıların olduğu belirtildi.

05:12 Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze'de sürekli akmakta olan kanın durdurulması için derhal ateşkes kararı alınmasını istedi.

05:03 Hamas Hareketi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, medyada yer alan, Hamas ile İsrail arasında esir değişimine ilişkin anlaşmanın sağlandığı ve bugün yapılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

04:38 İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların 45. gününde de kentin çeşitli bölgelerine bombardımanı sürdürdü. Filistin haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeybatısına düzenlenen hava saldırıları sonucu onlarca kişi öldü. İsrail savaş uçakları tarafından onlarca füzenin fırlatıldığı Han Yunus'un Hamed konut kenti çevresinde çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan onlarca kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

03:45 ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Lincoln Anıtı önünde toplanan aktivistler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için mum yaktı.

02:45 Fas'ta, Gazze'ye destek ve İsrail saldırılarını protesto için düzenlenen gösteriler akşam da sürdürüldü.

01:29 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmelerinde Gazze ve Batı Şeria'daki durum ele alındı.

00:36 İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni 44 gündür havadan bombalamaya devam ederken, karada Filistinli gruplarla girilen çatışmalar sonucu daha önce ilerleme sağladığı Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile şehirdeki bazı noktalardan ayrıldı.

00:08 İsrail'den abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin vatanlarından çıkarılarak başka ülkelere yerleştirilmesine yönelik çağrılar devam ediyor. İsrail İstihbarat Bakanı Gila Gamliel, uluslararası toplumun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin başka ülkelere "gönüllü yerleştirilmesini" desteklemesi gerektiğini savundu.

00:04 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 61 hasta ve 49 refakatçinin daha Gazze'den Mısır'a geçişinin sağlandığını belirterek, hastaların sabah uçakla Ankara'ya getirilmesinin planlandığını bildirdi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 62'si Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 383 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde en az 5 bin 500'ü çocuk ve 3 bin 500'ü kadın olmak üzere 13 bin kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.