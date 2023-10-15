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Dünya

İsrail-Hamas çatışmasında 9. gün... 24 TV ekibi Gazze sınırından aktardı: Gerilim hattında neler yaşanıyor?

İsrail-Hamas çatışmasında 9. güne girilirken gerilim hattındaki son durumu 24 TV ekibi Gazze sınırından aktardı. Gazze'ye bombardımanın devam ettiğini bildiren 24 TV Muhabiri Ayçiçek, “Binlerce asker Gazze sınırında hazır bekletiliyor.” dedi.

15 Ekim 2023 Pazar 12:52 - Güncelleme:
İsrail-Hamas çatışmasında 9. gün... 24 TV ekibi Gazze sınırından aktardı: Gerilim hattında neler yaşanıyor?
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İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 9. gününe girerken 24 TV Muhabiri İlayda Şehrinaz Ayçiçek ve Şef Kameramanı Uğur Tüney, Kudüs'ten gerilim hattındaki son durumu aktarmaya devam ediyor.

GAZZE'YE KARA HAREKATI BAŞLIYOR MU?

Gazze'ye kara harekatının başlayıp başlamayacağı merak konusuyken, Gazze Şeridi'ne yığınak yapıldığını ve sevkiyatın devam ettiğininim söyleyen 24 TV Muhabiri Ayçiçek, yol boyunca tırların, tankları ve askerleri taşıdığını belirtti.

"BİNLERCE ASKER GAZZE SINIRINDA HAZIR BEKLETİLİYOR"

24 TV Muhabiri Ayçiçek, binlerce askerin Gazze sınırında hazır bekletildiğine dikkat çekti. İsrail'in 300 bin yedek asker göreve çağırmasıyla birlikle asker sayısının şu an için 500 bini aştığını söyledi.

GAZZE'NİN HER YERİNDE BOMBARDIMAN SÜRÜYOR

Çatışmalardaki son durumunu aktaran Ayçiçek, kara harekatıyla birlikte bölgedeki sivillerin tahliye edilmesi süresinin dün 16.00 itibarıyla bittiğini ancak güvenli geçiş için bırakılan sürede dahi bombardımana ara verilmediğini söyledi. Ayçiçek, "Sivillerin kuzeyden güneye geçmesi isteniyor ama bombardıman Gazze'nin her yerinde devam ediyor. " ifadelerini kullandı. Gazze şeridinde İlerleyen günlerde kara harekatının başlamasının sivilleri daha zorlu bir sürece sokacağını söyledi.

"TÜRKİYE ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"

Ayçiçek, Türkiye'den havalanan üç yardım uçağı Mısır'a ulaştığını ve bu yardımların Refah Sınır Kapısı'ndan Gazzelilere ulaştırılması beklendiğini söyledi. Türkiye'nin bölgedeki sivillerin güvence altında kalabilmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanmamış için elinden gelen gayreti gösterdiğini aktardı. Ayçiçek, bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğine dikkat çekti.

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