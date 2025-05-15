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Dünya

İsrail 'Hamas tünellerini hedef aldık' demişti! Gerçek ortaya çıktı

Gazze Şeridi'nde katliamlarını sürdüren İsrail'in Gazze-Avrupa Hastanesi saldırısıyla ilgili paylaştığı uydu görüntülerini inceleyen Oregon Eyalet Üniversitesi Öğretim Üyesi Corey Scher, soykırımcıların öne sürdüğü yer altı 'Hamas tünellerinin', su tahliye hendeği olduğunu belirtti.

AA15 Mayıs 2025 Perşembe 16:24 - Güncelleme:
İsrail 'Hamas tünellerini hedef aldık' demişti! Gerçek ortaya çıktı
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Scher, İsrail ordusunun 13 Mayıs'ta düzenlediği Gazze-Avrupa Hastanesi saldırısına ilişkin paylaştığı uydu görüntülerini İngiliz Sky News televizyonu için inceledi.

Oregon Eyalet Üniversitesi'nde, askeri ve çevresel zararları uydu görüntülerine dayanarak incelemelerde bulunan Scher, hastanenin altında Hamas'a ait yönetim ve komuta merkezi bulunduğunu iddia eden İsrail'in kanıtlarını yorumladı.

SU TAHLİYESİ İÇİN AÇILMIŞ HENDEKLER

Görüntülerde İsrail ordusunun hastane altında tünel yapılarını gösteren iddialarını değerlendiren Scher, bunların su tahliyesi için açılmış hendekler olduğunu belirtti.

Scher, İsrail'in paylaştığı uydu görüntülerinde su akışına işaret eden desenlerin de yer aldığını vurguladı.

İsrail ordusunun Gazze-Avrupa Hastanesi ve çevresine 13 Mayıs'ta düzenlediği saldırılarda en az 34 Filistinli yaşamını yitirmiş, 40 kişi de yaralanmıştı.

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