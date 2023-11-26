İsrail, Hamas'ın elindeki esir için ''kayıp'' ifadesini kullanan İrlanda'ya tepki gösterdi

Cohen, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İrlanda Başbakanı'nın, "terör" örgütü Hamas'ın kaçırdığı İsrail-İrlanda çifte vatandaşı Emily Hand'ın serbest bırakılmasına ilişkin açıklamalarını "iğrenç" olarak nitelendirdi.

Cohen, bu açıklamaların ardından İrlanda'nın Tel Aviv Büyükelçisi Sonya McGuinness'ın, protesto notası verilmek üzere Dışişleri Bakanlığına çağrılması talimatı verdiğini ifade etti.

Varadkar, daha önce X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu, kaybolduktan sonra bulunan masum kız çocuğu Emily Hand ve ailesi için büyük bir mutluluk ve rahatlama günüdür. Biz de dualarımızın kabul edilmesinden sonra rahat bir nefes alıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Emily Hand (9) İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı kapsamında dün gece salıverilmişti.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları 7 Ekim de 239 İsrailliyi esir aldı. Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında 26 İsrailli kadın ve çocuk, 78 Filistinli kadın ve çocuk esir karşılıklı serbest bırakıldı.



