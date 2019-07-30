Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti Sözcüsü Hasan Abdurabbu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in güneyindeki Negev ile Rimon hapishanelerinde tutuklu bulunan 19 Filistinlinin açlık grevine girdiğini söyledi.

Abdurabbu, söz konusu Filistinlilerin İsrail'in idari tutukluluk sistemine tepki için yaklaşık 1 aydır greve devam eden 10 tutuklu ile dayanışma içinde olduğunu ve böylece İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutukluların sayısının 29'a çıktığını belirtti.

Sözcü Abdurabbu, tutukluların talepleri yerine getirilene dek eylemlerini sürmekte kararlı olduklarının altını çizdi.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistinli tutuklular, İsrail'in bu tür hukuksuz uygulamalarını protesto etmek ve seslerini duyurabilmek için zaman zaman açlık grevine başvuruyor.