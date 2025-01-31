İsrail hapishanelerinde 20 yıl tutulduktan sonra özgürlüğüne kavuşan Filistinli: Orada hayat diye bir şey yok

AA'ya konuşan Filistinli Feracallah, serbest bırakılması sebebiyle sevinç, arkadaşlarını hapishanede bırakması nedeniyle de üzüntü yaşadığını anlattı.

Kuzey Sina Valisi, Gazze'deki yaralıların nakli için Refah Sınır Kapısı'nın birkaç saat içinde açılacağını söyledi Feracallah, serbest bırakılmasında emeği geçen herkese özellikle Gazze'deki Filistinlilere teşekkür etti.

Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir değişimi anlaşmasının ilk aşamasında yapılan esir değişimleriyle serbest kalan Feracallah, "Filistin halkı özgürlüğü hak ediyor. Bizi kurtaran Allah'a şükürler olsun, bu millet uğruna fedakarlık yapılmaya layıktır." dedi.

"TEŞEKKÜRLER GAZZE"

Hem özgürlüğüne hem sevdiklerine kavuşan Feracallah, "Kurtuluşumuza katkıda bulunanlara teşekkür ederim. Teşekkürler Gazze." ifadelerini kullandı.



"Hapishane ölümden ibaret, orada hayat diye bir şey yok. Bugün yeniden doğduk, bize sanki yeni bir yaşam verildi." diyen Feracallah, Filistin meselesinde hayatını kaybeden tüm şehitlere rahmet dileğinde bulundu.

HAPİSHANEDE 20 YIL

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentindeki İzna beldesi sakini Feracallah, serbest kalmadan hemen önceki saatleri ise "oldukça zor" şeklinde niteledi.



Soykırımcı İsrail'den ateşkes sonrası yeni katliam planı! Smotrich "emin olduğu" söyledi İsrail tarafından 24 yıl hapis cezasına çarptırılan Feracallah, cezasının 20 yılını İsrail hapishanelerinde geçirdi. Filistinli Feracallah hapishanede bulunduğu sürede annesi, babası ve ağabeyini kaybetti.

Filistin Mahkumlar Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, dün 30'u çocuk, 32'si müebbet hapis ve 48'i ağır hapis cezasına çarptırılmış 110 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.

Zubeydi: İsrail hapishaneleri ölüm ve işkencenin merkezi Serbest bırakılan 110 Filistinli esirden 66'sı Ramallah'a, 15'i Doğu Kudüs'e, 29'u Gazze'ye gönderilmişti.

Filistinli insan hakları örgütlerine göre, İsrail hapishanelerinde 10 binden fazla Filistinli esir bulunuyor ve bunların yaklaşık 600'ü müebbet hapse mahkum.