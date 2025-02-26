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Dünya

İsrail hapishanelerinde Filistinlilere baskı artıyor! 7 Ekim'den bu yana 60 kişi hayatını kaybetti

İsrail hapishanelerinde 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 60'a yükseldi.

AA26 Şubat 2025 Çarşamba 18:10 - Güncelleme:
İsrail hapishanelerinde Filistinlilere baskı artıyor! 7 Ekim'den bu yana 60 kişi hayatını kaybetti
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Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail hapishanesinde tutulan 34 yaşındaki Gazzeli esir Rafet Adnan Abdulaziz'in hayatını kaybettiği belirtildi.

Abdulaziz'in 7 Ekim 2023'ten bu yana kardeşi Şadi ile birlikte tutulduğu ve alıkonulduğu esnada yaralandığı belirtilen açıklamada, ölüm nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.

39'U GAZZE ŞERİDİ'NDEN

Gazzeli esir Rafet Adnan Abdulaziz'in ölümüyle beraber 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 60'a ulaştığı ifade edildi.

Hayatını kaybeden 60 Filistinliden 39'unun Gazze Şeridi'nden olduğu ayrıca İsrail'in yaşamını yitilen onlarca Filistinli esiri gizlediği öne sürüldü.

Açıklamada ayrıca İsrail makamlarının, alıkonulduğu süre boyunca Abdulaziz'in akıbeti hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadığı ve ailesinin onu ziyaret etmesine izin vermediği aktarıldı.

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