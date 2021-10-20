İsrail hapishanesinde 90 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu yoğun bakımda

AA 20 Ekim 2021 Çarşamba 00:44 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 00:45

Filistinli Esirler Cemiyeti avukatlarından Cevad Bolus, yaptığı yazılı açıklamada, Kavasime'nin tedavi gördüğü Kaplan Tıp Merkezi'nde sağlık durumunun kötüye gittiğini belirtti.



Bolus, bunun üzerine Kavasime'nin tıp merkezinin yoğun bakım ünitesine kaldırıldığını kaydetti.



Filistinli avukat, Kavasime'nin sağlık durumunun çok kritik olduğunu, ani ölüm tehlikesi bulunduğunu, görülen semptomların sinir sisteminde ciddi bir düşüş olduğunu gösterdiğini ve beyinde ciddi hasarlara yol açabileceğini ifade etti.



Bolus ayrıca cezaevi yönetiminin, 73 gündür açlık grevinde bulunan Ala el-A'rac ile 64 gündür açlık grevini sürdüren Hişam Ebu Hevvaş'ı da sağlık durumlarının kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırdığını aktardı.



- İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin Esir Cemiyetinin verilerine göre, 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla İsrail hapishanelerinde 520'si "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunların yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.

