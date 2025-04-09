İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2025 Çarşamba / 11 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0132
  • EURO
    42,0819
  • ALTIN
    3718.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail Hava Kuvvetlerinde Gazze krizi! Pilotlar ayağa kalktı
Dünya

İsrail Hava Kuvvetlerinde Gazze krizi! Pilotlar ayağa kalktı

İsrail Hava Kuvvetlerinde görevli bir grup pilot ve yedek askerin Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini eleştirerek Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonlandırılmasını istediği aktarıldı.

AA9 Nisan 2025 Çarşamba 09:20 - Güncelleme:
İsrail Hava Kuvvetlerinde Gazze krizi! Pilotlar ayağa kalktı
ABONE OL

Yerel basında çıkan haberde, bir grup pilot ve yedek askerin kaleme aldığı mektubun İsrail Hava Kuvvetlerinde "krize" neden olduğu belirtildi.

Basına sızan söz konusu mektupta, Netanyahu hükümeti eleştirilerek İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıların "güvenlik yerine daha çok siyasi ve kişisel çıkarlara hizmet ettiği" ifade edildi.

Mektupta, Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılması ve Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi çağrısı yapıldı.

Gazze'ye yönelik saldırıların Netanyahu hükümetinin belirlediği hedeflere hizmet etmediği aktarılan mektupta, saldırıların İsrailli esir ve askerlerin yanı sıra Gazze'deki sivillerin ölümüne yol açtığına dikkati çekildi.

Bu mektubun ardından İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ın üst düzey komutanlarla toplantı yaptığı ve imzası olan askerlerin orduda görev yapmaya devam edemeyeceği tehdidinde bulunduğu kaydedildi.

İsrail ordusundan söz konusu habere ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.