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Dünya

İsrail, hava savunma sistemlerinin Suriye'den atılan füzeyi engelleyememesine ilişkin soruşturma başlattı

İsrail ordusu, Suriye'den atılan ve ülkenin güneyine düşen füzenin hava savunma sistemleri tarafından neden engellenemediğini belirlemek için soruşturma açtı.

AA22 Nisan 2021 Perşembe 16:54 - Güncelleme: 22 Nisan 2021 Perşembe 16:55
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Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre, sabah Suriye topraklarından atılan füze İsrail'in güneyinde havada patladı ve parçaları Ashalim yerleşim bölgesine düştü.

Füze parçalarının düştüğü Ashalim, İsrail'e ait Dimona Nükleer Reaktörünün bulunduğu bölgeye 40 kilometre mesafede yer alıyor.

Düşen parçalar can kaybına yol açmadı ve ağır hasar oluşmadı.

Gazete, hava savunma sistemlerinin füzeyi neden engelleyemediğini belirlemek için İsrail ordusunun soruşturma başlattığını aktardı.

İsrail ordusu sabah erken saatlerde Suriye'den karadan havaya atılan bir füzenin İsrail'in güneyine düştüğünü, bunun üzerine füzenin ateşlendiği batarya dahil olmak üzere Suriye'de birçok hedefin vurulduğunu duyurmuştu.

Birçok uluslararası kuruluş tarafından Tel Aviv yönetimine ait nükleer silahların Dimona Nükleer Reaktöründe üretildiği dile getiriliyor.

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