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Dünya

İsrail hedefindeki ülkeyi açıkladı: Yılanın başını ezeceğiz

İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik katliamları sürerken, İsrailli Bakan Barkat'tan savaşın gerilimini arttıracak skandal açıklamalar geldi. İran'ı hedef alan Barkat, 'Yılanın başını ezeceğiz' açıklamasında bulundu.

Sabah22 Ekim 2023 Pazar 13:48 - Güncelleme:
İsrail hedefindeki ülkeyi açıkladı: Yılanın başını ezeceğiz
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İsrail Ekonomi Bakanı Nir Barkat, dün gece İngiliz basınına verdiği röportajda Orta Doğu'da savaşın yayılmasına sebep olacak bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 'Ortadoğu'yu değiştireceğiz' çıkışı sonrası Gazze'de sivilleri bombalamaya başlamasının üzerinden tam 16 gün geçti. Hastane, cami, kilise, mülteci kampı demeden sivillerin olduğu her noktaya bombalar yağdıran İsrail, İran'ı hedefine aldı.

İsrail Ekonomi Bakanı Nir Barkat, İngiliz Daily Mail'e tansiyonu bir kez daha yükseltecek açıklamalarda bulundu.

"İRAN'DAKİ BÜTÜN AYETULLAHLAR YERYÜZÜNDEN SİLİNECEK"

Hizbullah'ın çatışmalara katılması halinde İran'a karşı askeri saldırı başlatacaklarını bildiren Barkat, "İran'daki bütün Ayetullahlar yeryüzünden silinecek" açıklamasında bulundu.

Barkat, İsrail'in Hizbullah'ın kuzey cephesi açacağına inanması halinde "Hizbullah'ı ortadan kaldırmakla kalmayıp, aynı zamanda İran'ı gerçekten hedef alacağız"dedi.

İran'ın planının İsrail'e iki cepheden saldırmak oldupunu öne süren Barkat, Eğer İsrail'e saldırdıklarını anlarsak sadece misilleme yapmayız, yılanın başını alırız yani İran'ı. İran'daki Ayetullahlar gece iyi uyuyamayacak ve eğer kuzeyde cephe açarlarsa onların ağır bir hesap vereceklerinden emin olacağız" dedi.

"GAZZE UĞRUNA LÜBNAN'IN REFAHINI TEHLİKEYE ATMAYA DEĞER Mİ?"

Lübnan ve Hizbullah'ın ağır bir bedel ödeyeceğini ifade eden Barkat, Çok açık mesaj şu ki, İran'ın başındakilerin de peşine düşeceğiz. Bunun ne zaman olacağına biz karar veririz" dedi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Jonathan Conricus, Hizbullah'ın kuzeydeki sızma ve saldırı girişimlerinin sürdüğünü ifade etti. Conricus, "Lübnan'ın cevaplaması gereken büyük bir soru var. Gazze uğruna Lübnan'ın refahını tehlikeye atmaya değer mi?" ifadelerini kullandı.

IDF Sözcüsü Jonathan Conricus, sosyal medya hesabından İsrail'in Lübnan sınırındaki son duruma ilişkin gelişmeleri paylaştı. Conricus, Hizbullah'ın her gün saldırı girişiminde bulunduğunu söyleyerek, "Şu ana kadar müdahalemiz ölçülü, taktiksel ve sınıra yakın bölgelerle sınırlı kaldı.

Sonuç olarak Hizbullah çok ama çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Her geçen gün daha fazla saldırı düzenleyerek durumu tırmandırıyorlar. Lübnan'ın cevaplaması gereken büyük bir soru var. Gazze uğruna Lübnan'ın refahını tehlikeye atmaya değer mi?" ifadelerini kullandı.

Öte yandan IDF, kuzeydeki Avivim bölgesinde tanksavar füzeleriyle saldırı girişimi düzenlendiğini belirterek, "Kısa bir süre önce Lübnan sınırındaki Avivim bölgesinde İsrail topraklarına tanksavar füzeleri fırlatmaya çalışan bir terörist tim tespit edildi, IDF fırlatma gerçekleştirilmeden önce timi vurdu" ifadelerine yer verdi.

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