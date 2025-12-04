İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Aralık 2025 Perşembe / 14 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4523
  • EURO
    49,6077
  • ALTIN
    5744.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail heyeti Mısır'da arabulucularla görüştü! Son esir konusunda mutabık kalındı
Dünya

İsrail heyeti Mısır'da arabulucularla görüştü! Son esir konusunda mutabık kalındı

İsrail heyetinin, Gazze'de kalan son İsrailli esirin cesedinin teslim sürecine ilişkin Mısır'da ateşkes anlaşmasının arabulucu ülkelerinin yetkilileriyle görüştüğü duyuruldu. Görüşmelerin sonunda tarafların esirin cesedinin teslim edilmesini sağlayacak çabaların gösterilmesi konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

AA4 Aralık 2025 Perşembe 22:50 - Güncelleme:
İsrail heyeti Mısır'da arabulucularla görüştü! Son esir konusunda mutabık kalındı
ABONE OL

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail heyetinin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun talimatı üzerine sabah saatlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği bildirildi.

Görüşmelerin sonunda tarafların İsrailli esir Ran Gvili'nin cesedinin derhal teslim edilmesini sağlayacak çabaların gösterilmesi konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch liderliğindeki İsrail heyetinde İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ve dış istihbarat servisi Mossad'dan yetkililerin yer aldığı kaydedildi.

GAZZE'DE BİR İSRAİLLİ ESİRİN CENAZESİ KALDI

Hamas ve İslami Cihad Hareketi'nin 3 Aralık'ta Taylandlı esir Sudthisak Rinthalak'ın cesedini Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) aracılığıyla İsrail'e teslim etmesinin ardından Gazze Şeridi'nde sadece bir İsrailli esirin cenazesi kaldı.

Hamas, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 28 esir cesedinden 27'sini İsrail'e teslim etti.

Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkeste, garantör ülkeler ABD, Türkiye, Katar ve Mısır, tarafların Gazze Şeridi'ndeki milyonlarca ton enkaz ve moloz, bunun yanı sıra içerideki altyapının yıkılması, iş makinesinin eksikliği nedeniyle esirlerin cenazelerinin bulunmasındaki zorluğu konusunda fikir beyan etmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Genç kadın kriz geçirdi, kokoreç arabasına saldırdı: Polis müdahale etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.