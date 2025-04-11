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Dünya

İsrail heyetine Türkiye'den ret! Talep veto edildi

Türkiye ve İsrail'den teknik heyetler, Suriye'de çatışmasızlık mekanizmasının kurulması için Azerbaycan'da kritik bir görüşme gerçekleştirdi. İsrail devlet televizyonu KAN, Bakü'deki görüşmeye giden İsrail heyetinin Türk hava sahasının üzerinden geçişine izin verilmediğini açıkladı.

HABER MERKEZİ11 Nisan 2025 Cuma 07:53 - Güncelleme:
İsrail heyetine Türkiye'den ret! Talep veto edildi
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Türkiye ve İsrail'den teknik heyetler, Azerbaycan'da kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, çatışmasızlık mekanizması toplantısı yapıldığını bildirdi.

Kaynaklar, çatışmasızlık mekanizmasının kurulması için çalışmaların süreceği bilgisini verdi.

İSRAİL HEYETİNE TÜRK HAVA SAHASI AÇILMADI

İsrail devlet televizyonu KAN, Bakü'deki görüşmeye giden İsrail heyetinin Türk hava sahasının üzerinden geçirilmediğini söyledi.

"ASLA GEÇEMEZSİNİZ' DEDİLER"

Türkiye'nin geçişe 'asla izin verilmeyeceğini' direttiğini söyleyen KAN muhabiri, "İsrail ile Türkiye arasındaki gerginlik sürüyor. Akşam edindiğimiz bilgilere göre, Azerbaycan'da Türk heyetiyle görüşmeye giden İsrailli yetkilileri taşıyan hava kuvvetlerimize ait bir uçak, rotasını değiştirmek zorunda kaldı.

Çünkü Türkler, RM-707 kodlu uçağımızın Türkiye hava sahasından geçmesine izin vermedi. Üstelik uçakta üst düzey isimler olmasına rağmen... Türkler, uçağın hava sahalarından geçmemesi konusunda ısrarcı oldular. Açıkçası bu pek de diplomatik bir yol değil. Bu nedenle uçağımız, Bulgaristan ve Karadeniz üzerinden Ermenistan'ın da hava sahasını kullanmak zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

BAKAN FİDAN: İSRAİL'LE ÇATIŞMA NİYETİMİZ YOK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in son dönemde propagandasını yaptığı olası bir Türkiye-İsrail çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Türkiye'nin Suriye'de İsrail dahil hiçbir ülkeyle çatışma niyetinde olmadığını söyleyen Bakan Fidan, "Ama Suriye'nin tekrar Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit edecek bir iç karışıklığa, bir operasyona, bir provokasyona maruz kalmasını da izleyemeyiz. Ona da sadece bakmakla yetinmeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

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