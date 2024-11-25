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Dünya

İsrail-Hizbullah arasında ateşkes iddiası: İşgalci kabine tarih verdi

Soykırım çetesi İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, Hizbullah ile ateşkes anlaşmasının sağlandığı iddiaları gündeme geldi. İsrail Ulusal Güvenlik Kabinesi'nin yarın söz konusu anlaşmayı onaylayacağı söyleniyor.

IHA25 Kasım 2024 Pazartesi 19:02 - Güncelleme:
İsrail-Hizbullah arasında ateşkes iddiası: İşgalci kabine tarih verdi
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İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes anlaşmasının sağlandığı iddia edildi. İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail Ulusal Güvenlik Kabinesi'nin yarın toplanacağı ve Hizbullah ile ateşkes anlaşması onaylayacağı öne sürüldü. İsrail hükümeti, Hizbullah ile bir ateşkes anlaşmasının yakın olduğunu ancak hala ele alınması gereken konular olduğunu belirtti.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, ateşkes anlaşmasının henüz onaylanmadığını belirterek, anlaşmaya doğru ilerlendiğini ifade etti.

İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer ise yaptığı açıklamada, "Bir anlaşmaya doğru ilerliyoruz, ancak hala ele alınması gereken bazı konular var" dedi.

ABD BASINI ANLAŞMANIN SAĞLANDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

ABD basınının adı açıklanmayan üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberlerde ise, İsrail ve Lübnan'ın anlaşma şartlarında uzlaştığı ve İsrail Ulusal Güvenlik Kabinesi'nin anlaşmayı yarın onaylamasının beklendiği iddia edildi.

"Netanyahu gibi birine güvenilmez"

Lübnan Meclis Başkanı Yardımcısı Elias Bou Saab, anlaşma konusunda belirleyici bir ana yaklaşıldığını belirterek, "Denge biraz anlaşma yönünde ama çok küçük bir farkla, çünkü Netanyahu gibi birine güvenilmez" dedi.

Adı açıklanmayan bir Lübnanlı yetkili ise ABD'li arabulucuların Lübnan'a İsrail'in yeni bir talebini iletmediğini belirterek, anlaşmaya dair ilerlemenin sağlandığını ve bu hafta gerçekleşebileceğini ifade etti.

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