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Dünya

İsrail-Hizbullah gerilimi tırmanıyor... Askeri binalar vuruldu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mensuplarını hedef aldığını açıkladı. Öte yandan Hizbullah, karşılık olarak El-Menara'da da İsrail askerlerinin bulunduğu bir binanın vurulduğunu duyurdu.

AA26 Şubat 2024 Pazartesi 05:15 - Güncelleme:
İsrail-Hizbullah gerilimi tırmanıyor... Askeri binalar vuruldu
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İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalar bugün de devam etti.

İsrail ordusunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, insansız hava araçlarının (İHA) Mercaiyyun ilçesine bağlı Belida beldesinde bir grup Hizbullah mensubunu bir binadan ayrıldıkları sırada tespit ettiği ifade edildi.

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İSRAİL ASKERLERİNE İHA'LARLA SALDIRI

Açıklamada, binadan ayrılan Hizbullah mensupları ile bölgedeki 2 askeri binanın İHA'larla vurulduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ayrıca son saatlerde, Lübnan'dan İsrail'in Kiryat Şmona, Margaliot, Cebel er-Rus, El-Menara ve El-Malikiye bölgelerine roket atıldığı bilgisini geçti.

ASKERİ BİNA VURULDU

Öte yandan Hizbullah da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak El-Malikiyye'de İsrail askerlerinin konuşlandığı iki binanın hedef alındığını duyurdu.

Bir diğer açıklamada da El-Menara'da da yine İsrail askerlerinin bulunduğu bir binanın vurulduğu kaydedildi.

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