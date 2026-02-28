İSTANBUL 8°C / 4°C
İsrail Hizbullah hedeflerini vurdu! Ateşkes fayda etmiyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde çeşitli noktalara hava saldırıları düzenledi. Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkese rağmen İsrail'in ihlallerini sürdürdüğü bildiriliyor.

28 Şubat 2026 Cumartesi 10:46
İsrail ordusu yaptığı açıklamada, saldırıların "Hizbullah'a ait altyapıları hedef aldığı" iddiasında bulundu.

Hizbullah'tan ise henüz bir açıklama gelmedi.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyinde alçak uçuş yaparak bir dizi saldırı düzenledi.

İsrail Ordu Sözcüsü, düzenlenen saldırıların Hizbullah'ın söz konusu bölgelerdeki askeri altyapısını hedef aldığını ileri süredü.

- ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış ve Eylül 2024'te bu saldırılar geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Çatışmalarda 4 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkese rağmen İsrail'in ihlallerini sürdürdüğü bildiriliyor. İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hâlâ işgal altında tutuyor ve bazı bölgelerdeki askeri varlığını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 27 Kasım 2024 - 20 Kasım 2025 tarihleri arasında İsrail'in düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıkladı.

