İsrail merkezli Calcalist gazetesinin haberine göre, Gazze'deki katliamlarının ardından orduyu Lübnan sınırına kaydıran Tel Aviv yönetiminde maliye ve iletişim bakanlıklarının, acil durumlarda devlet yetkilileri için istikrarlı veri ve bilgi akışı sağlamak amacıyla düşük yörüngeli 5 bin Starlink uydusunu kullanmaya çalıştığı aktarıldı.



Gazeteye açıklamalarda bulunan ve ismi açıklanmayan bir kaynak, "Devlet dairelerindeki acil durum yönetimi birimlerinden her birinin Starlink'le desteklenmesi isteniyor" ifadelerini kullandı.

STARLİNK BİLMECESİ

İsrail, Starlink kullanımı için görüşmelere başladıklarını 18 Ekim'de açıklamıştı. 27 Kasım'da ise İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Starlink'in kendilerinden onay almadan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne uydu interneti sağlamaması konusunda milyarder Elon Musk'la anlaştıklarını açıklamıştı.

Şubat ayında ise Bakan Karhi, Starlink'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin Refah'taki sahra hastanesinde kullanılmasına izin vermişti

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 'Gazze'nin ertesi günü' ve Hizbullah'la çatışmaların daha geniş bir savaş korkusunu artırdığı Lübnan sınırında yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere Pazar günü Washington'a gitti.