İsrail, Hizbullah'a ait hedefleri vurdu

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail tarafına saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırılara karşılık son bir saatte Hizbullah'a ait noktaların, savaş uçaklarının yanı sıra tank ve topçu atışıyla vurulduğu kaydedildi.

Öte yandan Hizbullah, yazılı bir açıklama yaparak, İsrail ile çatışmalarda bir mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu.



Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 58'e yükseldi.



İsrail ordusu ile Hizbullah arasında günün erken saatlerinde de karşılıklı saldırılar yaşanmıştı.

