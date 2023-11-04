İSTANBUL 29°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2023 Cumartesi / 21 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,3832
  • EURO
    30,5348
  • ALTIN
    1818.47
  • BIST100
    7705.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

İsrail, Hizbullah'a ait hedefleri vurdu

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından düzenlenen roket saldırılarına karşılık Hizbullah'a ait hedeflerin vurulduğunu bildirdi.

AA4 Kasım 2023 Cumartesi 15:45 - Güncelleme:
İsrail, Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
ABONE OL

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail tarafına saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırılara karşılık son bir saatte Hizbullah'a ait noktaların, savaş uçaklarının yanı sıra tank ve topçu atışıyla vurulduğu kaydedildi.

Öte yandan Hizbullah, yazılı bir açıklama yaparak, İsrail ile çatışmalarda bir mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu.

Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 58'e yükseldi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında günün erken saatlerinde de karşılıklı saldırılar yaşanmıştı.

  • İsrail ordusu
  • Hizbullah hedefleri
  • roket saldırısı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.