İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2026 Perşembe / 8 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3644
  • EURO
    51,3793
  • ALTIN
    6352.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail, Hizbullah'ı hedef alıyor: Güneye fosfor bombasıyla saldırdı
Dünya

İsrail, Hizbullah'ı hedef alıyor: Güneye fosfor bombasıyla saldırdı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mensuplarıyla çatışmaların yaşandığı beldelere beyaz fosfor bombasıyla saldırı düzenlediği belirtildi.

AA26 Mart 2026 Perşembe 17:21 - Güncelleme:
ABONE OL

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde Deyr Siryan, Kantara, Taybe, Yahmer eş-Şakif, Zavtar, Furun el-Ganduriyye ve Burc Kalavay beldelerine fosfor bombalarıyla saldırdı.

Ayrıca, Deyr Siryan ile Kantara-Taybe yolunda İsrail askerlerinin hedef alınmasının ardından İsrail ordusuna ait Apache helikopteri Taybe beldesi üzerinde görüldü.

Öte yandan Hizbullah'tan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in kuzeyindeki noktalara yönelik saldırılar yoğunlaştı.

Gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerleri ve İsrail'in kuzeyindeki noktalara 40 saldırının düzenlendiği belirtildi.

Çok sayıda yerleşim yeri ve askeri üs, roketler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındı.

Lübnan'ın güneyindeki Deyr Siryan beldesinde İsrail ordusuna ait bir Merkava tankı daha vuruldu.

Hizbullah'tan daha önce yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde İsrail askerleriyle süren çoğun çatışmalarda 19 Merkava tankının hedef alındığı duyurulmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'da yol kavgası! Vatandaşlar ayıramadı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.