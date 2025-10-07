İSTANBUL 19°C / 13°C
  İsrail: Husilerin İHA'lı saldırısı engellendi
Dünya

İsrail: Husilerin İHA'lı saldırısı engellendi

İsrail ordusu, İran destekli Husilerin Yemen'den gönderdiği 4 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini bildirdi. Saldırıda can kaybı veya hasar oluşmadığı aktarıldı.

7 Ekim 2025 Salı 16:12
İsrail: Husilerin İHA'lı saldırısı engellendi
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Yemen'den gönderdiği 4 İHA nedeniyle İsrail'in güneyindeki Eilat kentinde alarmların çaldığı belirtildi.

Atılan İHA'ların hava savunma sistemlerince imha edilerek engellendiği ifade edildi.

Öte yandan yerel basın saldırıda can kaybı veya hasar oluşmadığını aktardı.

Husiler, Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırım nedeniyle İsrail'e zaman zaman füze ve İHA'larla saldırı düzenliyor.

İsrail ise bu saldırıları gerekçe göstererek zaman zaman Yemen'e hava saldırılarında bulunuyor.

