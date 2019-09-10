İsrail İHA'sı Gazze Şeridi'ne düştü
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), bir İsrail İHA'sının Gazze Şeridi'ne düştüğünü duyurdu.
- star.com.tr
IDF'nin açıklamasına göre, İsrail'e ait bir İnsansız Hava Aracı (İHA), dün gece Gazze Şeridi'ne düştü. Açıklamada, ''IDF İHA'sı Gazze Şeridi'nin güneyine düştü. Olay araştırılıyor" ifadelerine yer verildi.
Hamas ise düşen İHA'yı ele geçirdiğini ileri sürdü.
Geçtiğimiz günlerde İsrail ordusu, Gazze'den gönderilen insansız hava aracıyla (İHA) İsrail tarafındaki askeri bir araca patlayıcı madde atıldığını ileri sürerek bölgeyi vurması için kendi İHA'larını göndermişti.
İsrail saldırısında Hamas'ın askeri kanadı Kassam'a ait gözlem noktalarının hedef alındığı belirtilmişti
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