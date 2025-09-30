İsrail ikiyüzlülüğü! Anlaşmasıyla serbest kalan 40 Filistinli yeniden gözaltına alındı

Filistinli Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Hamas ile yapılan son esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan Filistinlilere yönelik gözaltı operasyonlarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Ocak ve Şubat 2025'te gerçekleşen takas anlaşmasıyla serbest bırakılan Filistinlilerden en az 40 kişinin İsrail tarafından yeniden gözaltına alındığına dikkat çekilerek, bunlardan 3'ü kadın 16'sının halen gözaltında bulunduğu kaydedildi.



Gözaltı işlemlerinin büyük bölümünün idari tutukluluğa çevrildiğine işaret edilen açıklamada, bazı Filistinlilerin birden fazla gözaltı sürecine maruz kaldığı aktarıldı.

İsrail'in takas anlaşmasıyla özgürlüğüne kavuşan Filistinlileri hedef almaya devam ettiğine vurgu yapılan açıklamada, Tel Aviv yönetiminin saha sorguları ve yeniden gözaltılarla süreci tırmandırdığı ifade edildi.

İsrail ordusu dün işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk 44 Filistinliyi gözaltına almıştı.