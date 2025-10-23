İSTANBUL 22°C / 18°C
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD Başkanı Donald Trump'ın Time dergisine verdiği röportajda İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhakı ve Filistin direnişinin sembol isimlerinden Mervan Bergusi'ye ilişkin kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

AA23 Ekim 2025 Perşembe 19:26 - Güncelleme:
İsrail ile ABD arasında kriz! Trump, soykırımcı bakanın hedefinde
ABONE OL

Aşırı sağcı bakan Ben-Gvir, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Trump'a büyük saygı duyduğunu ve onun İsrail için en iyi Amerikan başkanı olduğunu ileri sürdü.

Bu sözlerinin ardından Trump'ın verdiği röportajda İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak edemeyeceğine yönelik sözlerini eleştiren aşırı sağcı bakan, "İsrail egemen ve bağımsız bir devlettir. İsrail meclisi üyeleri kendi takdirlerine göre oy kullanır." iddiasında bulundu.

Ben-Gvir, Trump'ın Bergusi'nin serbest bırakılıp bırakılmayacağına ilişkin soruya "bu konuda karar vereceğim" cevabı vermesine de tepki göstererek "Serbest bırakılmayacak ve Gazze'ye liderlik etmeyecektir." ifadesini kullandı.

TRUMP: İSRAİL, ABD'NİN TÜM DESTEĞİNİ KAYBEDER

Amerikan Time dergisine mülakat veren ABD Başkanı Trump, İsrail'deki Binyamin Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'yı ilhak yönünde adım atması halinde ne olacağına dair soruya, "Bu olmayacak, bu olmayacak. Arap ülkelerine söz verdiğim için bu olmayacak. Bunu şimdi yapamazsınız. Böyle bir şey olursa İsrail, ABD'nin tüm desteğini kaybeder." yanıtını vermişti.

Trump, Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi hakkındaki soruyu ise "Siz aramadan yaklaşık 15 dakika önce tam da bu soruyla karşı karşıya kaldım. Sorulan soru buydu. Günün sorusu buydu. Bu yüzden bu konuda bir karar vereceğim." şeklinde cevaplamıştı.

