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Dünya

İsrail ile BAE arasında ‘iş birliği' anlaşması

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), güvenlik birimlerinin olağanüstü durumlarda müdahale süresini azaltmak amacıyla 'insansız hava araçları konusunda uzman' İsrailli Aerobotics şirketiyle çalıştığı bildirildi.

AA16 Temmuz 2021 Cuma 15:13 - Güncelleme: 16 Temmuz 2021 Cuma 15:17
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Israel Defense internet sitesinin haberinde, Dubai polisinin, İsrailli Aerobotics şirketiyle iş birliği yaptığı belirtildi.

Haberde, Dubai polisinin, insansız hava araçlarının güvenlik faaliyetlerine düzenli entegrasyonu için İsrailli şirket tarafından geliştirilen Aerobotics sistemini seçtiği kaydedildi.

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, 14 Temmuz'da Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Dubai polisi karargahına yaptığı ziyaret sırasında Drone Box platformunu başlattığını belirtmişti.

Bunların, suç ve trafik ihbarlarına yanıt süresini 4,4 dakikadan 1 dakikaya düşürmek için BAE geneline dağıtılan "drone"ları fırlatma platformları olduğunu ifade eden Al Maktum, platformların Ekim 2021'de düzenlenmesi planlanan fuarda hizmet vermeye başlayacağını aktarmıştı.

BAE ile İsrail, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

İsrail'in BAE'nin başkenti Abu Dabi'deki büyükelçiliği 29 Haziran'da, BAE'nin İsrail Büyükelçiliği ise 14 Temmuz'da Tel Aviv'de törenle hizmete girmişti.

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