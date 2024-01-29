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Dünya

İsrail ile çatışan 3 Hizbullah mensubu hayatını kaybetti

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail ile yaşanan çatışmalarda 3 mensubunun öldüğünü duyurdu.

AA29 Ocak 2024 Pazartesi 01:05 - Güncelleme:
İsrail ile çatışan 3 Hizbullah mensubu hayatını kaybetti
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Hizbullah Hareketi, İsrail ile çatışmalarda yaşanan kayıpları hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Hasan Hüseyin Hallavi, Ali Cemal Şakir ve Sadık Muhammed Haşim isimli Hizbullah mensuplarının öldürüldüğü ifade edildi.

Hizbullah yaptığı bir başka açıklamada ise İsrail'e ait sınır bölgesinde yer alan Tel Şaar mevzisine güdümlü füzeyle, Hunin askeri noktasına ise Burkan füzesi ile saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Hizbullah ayrıca, İsrail'e ait Hırbet Maar askeri noktasını İran yapımı Falag-1 füzesi ve Er-Rahib askeri noktasını da Burkan füzesi ile hedef aldıklarını duyurdu.

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 174'e yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

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