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Dünya

İsrail ile Fas arasında uçuşlar ertelendi

İsrail ile Fas arasında yaklaşık 10 gün sonra başlaması planlanan uçak seferlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki son varyant tehdidi nedeniyle ertelendiği bildirildi.

AA30 Kasım 2021 Salı 11:41 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 11:41
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Fas Hava Yolları konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Kazablanka ile Tel Aviv arasındaki uçuşların normal şartlarda 12 Aralık'ta açılmasının planlandığı ifade edilirken, Kovid-19'un Omicron varyantı sebebiyle uçuş planının süresiz ertelendiği kaydedildi.

Fas yönetimi, 28 Kasım Pazar günü, ülkeye yönelik tüm uçuşları Omicron varyantından dolayı iki hafta boyunca askıya aldığını duyurmuştu.

- FAS-İSRAİL İLİŞKİLERİNDE NORMALLEŞME

Fas ile İsrail, Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde anlaşmaya varmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın 24-25 Kasım'da Fas'a gerçekleştirdiği ziyarette ise iki ülke arasında istihbarat, savunma sanayi, güvenlik ve eğitim gibi alanlarda iş birliği mutabakat zaptı imzalanmıştı.

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