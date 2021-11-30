İsrail ile Fas arasında uçuşlar ertelendi

AA 30 Kasım 2021 Salı 11:41 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 11:41

Fas Hava Yolları konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Kazablanka ile Tel Aviv arasındaki uçuşların normal şartlarda 12 Aralık'ta açılmasının planlandığı ifade edilirken, Kovid-19'un Omicron varyantı sebebiyle uçuş planının süresiz ertelendiği kaydedildi.

Fas yönetimi, 28 Kasım Pazar günü, ülkeye yönelik tüm uçuşları Omicron varyantından dolayı iki hafta boyunca askıya aldığını duyurmuştu.

- FAS-İSRAİL İLİŞKİLERİNDE NORMALLEŞME

Fas ile İsrail, Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde anlaşmaya varmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın 24-25 Kasım'da Fas'a gerçekleştirdiği ziyarette ise iki ülke arasında istihbarat, savunma sanayi, güvenlik ve eğitim gibi alanlarda iş birliği mutabakat zaptı imzalanmıştı.

