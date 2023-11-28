İsrail ile Hamas arasında 5. takas! 30 Filistinli esire karşılık 10 İsrailli serbest bırakıldı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlüğüne verilen "insani aranın" son gününde sıcak bir gelişme yaşandı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldığını belirtti.

Hamas da Telegram hesabından yaptığı açıklamada Katar ve Mısır'la, "insani ara"nın aynı şartlar altında 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldığını doğruladı.

SERBEST BIRAKILACAK 30 FİLİSTİNLİ ESİRİN İSİMLERİ YAYIMLANDI

İsrail ile Hamas arasında "insani aranın" iki daha gün uzatılması kapsamında İsrail hapishanelerinden bu akşam serbest bırakılacak 30 Filistinli esirin isim listesi yayımlandı.

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre serbest bırakılacaklar arasında 15 kadın ve 15 çocuk bulunuyor.

Listedeki Filistinli esirlerin isimleri şöyle sıralanıyor:

Ahmed Nevvaf Niyaz Selayme, Mutez Hıdır Muhammed Hamis Selayme, Kassam Mahmud Musa Atun, Muhammed İmad İbrahim Atun, Adem Mahmud Muhammed Ebu Hamid, Hamza Raid Hamza Mağribi, Muhammed Memduh Kemal Hamed, Ali Mervan Fuad Alem, Mahmud Halil Ahmed Selayme, Nuh Nasır İbrahim Besiso, Muhammed Mahmud Hamamra, Yezen Hamza Şahir Affane, Malik Muhammed Arafat Diybe, Mumin Muhammed Nayif Salibi, Muhammed Ahd Yunus Şatara, Esil Semih Hıdır, Ayet Celal Muhammed Temimi, Ruba Fehmi Dar Asi, Hale Ömer Gannam, Şeza Muhammed Salih Bergusi, Lemis Mahir Ebu Arkub, Feyruz Abdullah Selame, Şeyma Ahmed Hindi, Hanin Ekrem Mesaid, Hulud Nidal Şitivi, Umeyme Abdullah Beşarat, Mirvet Munir Haşime, Mirvet Mahmud el-İzze, Menal Dudin, Sureyya Mahmud Ebul Heva

HAMAS, 10 İSRAİLLİ ESİRİ KIZILHAÇ YETKİLİLERİNE TESLİM ETTİ

Hamas, varılan esir takası mutabakatı kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki 10 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etti. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, X sosyal medya platformundan İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatına ilişkin açıklama yaptı. Ensari, Gazze'de bulunan 10 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini belirtti. Dışişleri Sözcüsü, mutabakat kapsamında İsrail'in de 30 Filistinli esiri bugün serbest bırakacağını ifade etti.

Öte yandan İsrail ordusu, 10'u İsrailli ve ikisi yabancı uyruklu olmak üzere 12 esirin Kızılhaç'a teslim edildiğini doğruladı.

Açıklamada, Kızılhaç yetkililerinin 12 esiri Mısır'a naklettiği ve şu anda İsrail topraklarına doğru yola çıktıkları kaydedildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Eski İsrail Meclisi (Knesset) milletvekili Sami Ebu Şehade, İsrail'de yaşayan bir Filistinli olmaya ilişkin, "İsrail devletindeki hiçbir şeyde yeterince temsil edilmiyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı (AA), İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nde neden olduğu yıkımı görüntüledi.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, Orta Doğu'da sürdürülebilir güvenlik ve istikrarın, adil, kalıcı ve kapsamlı bir barış olmadan sağlanamayacağını dile getirdi.

Anadolu Ajansı (AA), İsrail bombardımanında yerle bir olan ve hayalet kenti andıran Gazze'nin "Vadi Gazze" köyündeki toplu konut sitesini havadan görüntüledi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sultangazi Temsilciliği tarafından "İşgal Altındaki Filistin" başlıklı etkinlik düzenlendi.

İsrail hapishanelerinde, 44 Filistinli tutuklu gazetecinin bulunduğu bildirildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların daha büyük bir bölgesel çatışmaya dönüşmemesinin önemli olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Aslı Güven, Türkiye'nin 7 Ekim'den bu yana insani yardımların (Gazze'ye) acil ve engellenmeden geçişi ile uluslararası hukuka tam uyumu desteklediğini söyledi.

İsrail hapishanelerindeki 30 Filistinli kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasını, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin "dağılması" olarak niteledi.

İspanya'da sol görüşlü Podemos partisinin lideri İone Belarra, "İsrail'e karşı sosyal, siyasi, ekonomik, diplomatik ve hukuki baskı yapmayan bir Avrupa'nın kimseye insan hakları dersi veremeyeceğini" söyledi.

Moritanya, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Filistin halkıyla dayanışma amacıyla bağımsızlık yıl dönümü kutlamalarını iptal etti.

Birleşmiş Milletler (BM), 25 Kasım'da ABD'nin Vermont eyaletinde Filistin kökenli 3 öğrenciye düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ansari, Hamas tarafından bırakılan 10 İsrailli esirin Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim edildiğini duyurdu.

Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, ABD'li milyarder Elon Musk'ı İsrail'in saldırıları sonucu oluşan yıkımı görmesi için abluka altındaki Gazze Şeridi'ni ziyaret etmeye çağırdı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de bulunan 10 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini duyurdu.

21:23 Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, İsrail'in Gazze Şeridi'nde hem askeri hem de siyasi olarak "fena halde başarısız" olduğunu belirterek, kara harekatında ölen ve yaralanan İsrail askerlerinin sayısının İsrail'in açıkladığında daha fazla olduğunu aktardı.



Gazze'deki hükümet, İsrail bombardımanında yıkılan evlerin enkazından son 24 saatte 160 naaşın daha çıkarıldığını duyurdu.

Almanya'da Bochum Belediyesince "Peter Weiss Ödülü"nün yazar Sharon Dodua Otoo'ya verilmesi kararının, yazarın İsrail'e boykot kampanyasını desteklediği gerekçesiyle askıya alındığı açıklandı.

İsrail ile Hamas arasında "insani aranın" iki daha gün uzatılması kapsamında İsrail hapishanelerinden bu akşam serbest bırakılacak 30 Filistinli esirin isim listesi yayımlandı.

İsrail ordusu, öldürülen 3 İsrail askerinin cesetlerinin Hamas'ın elinde olduğunu belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Gazze'deki çatışmanın daha büyük bir bölgesel çatışmaya dönüşmesini istemediklerini bildirdi.

İsrail'in esir takası kapsamında dün serbest bıraktığı çocuk mahkum 16 yaşındaki Qasim Al-Alami, "İsrailli gardiyanlar bizi 9 saat boyunca soğukta beklettiler" dedi.

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine gönderilen yakıt tankerinin girişini engellediğini duyurdu.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Şimdi Barış), İsrail'de hükümetin hazırladığı yaklaşık 8 milyar dolarlık ek "savaş bütçesinde", Yahudi yerleşim yerlerine fon ayrılmasını eleştirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği: İsrail'in, "insani ara" sonrasında Gazze genelindeki saldırılarını genişletme ve yoğunlaştırma planlarından derin endişe duyuyoruz

İsrail ile Hamas arasında varılan "insani ara"nın beşinci gününde, yardım taşıyan 31 tır ile bir yakıt tankerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyine gönderildiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşte yaraları kanayan haliyle Gazze. Belirlenen noktalarda kuracağımız Sahra Hastanesi ile kısa süre sonra burada sağlık hizmeti vereceğiz" dedi.

Malta Başbakanı Robert Abela, İsrail ile Hamas arasında kalıcı ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın yapılacak Gazze gündemli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı öncesi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail ordusunun 7 Ekim'de başarısız olduğu mesajını yineledi

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İsrail ordusu, birbirlerini abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çatışmalara verilen geçici "insani arayı" karşılıklı ihlal etmekle suçladı

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze Şeridi'nde daha uzun süreli "insani ara" için mutabakata varmayı amaçladıklarını belirtti

Hamas, İsrail'in saldırılarını kınamak için gösteri düzenleme çağrısı yaptı

İsrail, Batı Şeria'da 53 günde geçen yıldan daha fazla Filistinliyi öldürdü

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinli sayısının 3 bin 290'a yükseldiğini bildirdi

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Hamas ile İsrail arasında Gazze'de çatışmalara verilen "insani aranın" mümkün olduğunca uzun sürmesini sağlamaya çalışacaklarını bildirdi

İsrail dış istihbarat servisi Mossad Başkanı David Barnea'nın "insani aranın" uzatılması ve esir takasının sürdürülmesi konusunu görüşmek üzere Doha'ya gittiği bildirildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'e sivil kayıpların her zaman kararlı bir şekilde önlenmesi gerektiğini açıkça ifade ettiklerini söyledi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek mermiyle yaraladığı 14 yaşındaki Amr Ahmed Cemil Vahdan'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusundan, 7 Ekim'den bu yana 202'si ağır olmak üzere 1000'e yakın askerin yaralandığı bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Gazze'ye insani yardımların dağıtılmasının kolaylaştırılması için sınır kapısında tarama süreçlerinin hızlandırılması ve yakıt girişlerinin artırılması çağrısında bulundu.

İsrail ile Hamas arasında varılan çatışmalara "insani ara" verilmesi mutabakatı kapsamında, Gazze Şeridi'ne pazartesi günü yardım taşıyan 200 tırın girdiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Çin'in dönem başkanlığında Gazze'deki durumu ele almak üzere 29 Kasım'da üst düzey toplantı yapacağı bildirildi.

ABD'de Başkan Joe Biden yönetiminin, Gazze'ye düzenlenecek herhangi bir yeni kara harekatında daha çok sivilin yerinden edilmesinin önlenmesi gerektiği konusunda İsrail'i uyardığı bildirildi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının soruşturulmasını ve faillerin cezalandırılmasını talep eden bir mektup gönderdi.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında serbest bırakılan Filistinli çocuk esirlerden Muhammed Nezzal, hapishanede İsrail güçlerinin darbetmesi sonucu bilincini kaybedenler olduğunu söyledi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

Türkiye tarafından Gazze'de kurulması öngörülen sahra hastanesinin fizibilite çalışmalarını yapacak teknik heyetin, bu sabah Mısır üzerinden Gazze'ye intikal ettiği belirtildi.

Ürdün, Gazze Şeridi'ne ulaştırılmak üzere, Mısır'ın El Ariş Havalimanı'na gıda ve tıbbi yardımları taşıyan bir uçak gönderdi.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinde hâlen 60 Filistinli kadın esir bulunduğunu bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsviçre aracılığıyla ABD'den Gazze'deki krizin yayılmasını istemediklerine dair mesajlar aldıklarını buna karşılık ABD'nin İsrail'e devasa silah sevkiyatları yaparak savaşın kapsamını artırdığını belirtti.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ile 9 Ekim'de Gazze'ye giderek 40 gün boyunca İsrail'in saldırıları altında hayat kurtarmak için mücadele veren Filistin asıllı İngiliz cerrah Gassan Ebu Sitte, Gazze'deki insani durumun halen "felaket" boyutunda olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Hamas ile İsrail arasında daha önce uzlaşılan "insani ara"nın hemen öncesinde Gazze'ye ulaştığını ve karşılaştığı durumun hayal ettiğinden daha kötü olduğunu belirtti.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Oakland Kent Konseyi, Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı yapılması için toplanan kent konseylerine dahil oldu.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında serbest bırakılan Filistinli kadın esirlerden Yasemin Şaban, işgal altındaki Batı Şeria'da direnişin izinde kalacaklarını söyledi.

ABD'de bir grup yerel siyasetçi, aktivist ve oyuncu, Gazze'de "kalıcı ateşkes" talebiyle Beyaz Saray önünde 5 günlük açlık grevi başlattı.

İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takası mutabakatı kapsamında serbest bırakılan Filistinli kadın esirlerden Attaf Ceradat (50), İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadınların 7 Ekim'den sonra ciddi şekilde darbedildiğini ve aşağılandığını belirterek, "Vücudumda iz kalana kadar dövüldüm." dedi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında vurduğu Filistinli hayatını kaybetti.

Fas'ta muhalefet Milletvekili Fatıma et-Temini, ülkesinin İsrail ile imzaladığı normalleşme anlaşmasının gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

05:05 İsrail, Hamas ile varılan esir takası mutabakatı kapsamında bugün Gazze'den serbest bırakılması beklenen İsrailli esirlerin isim listesini aldığını duyurdu.

04:36 Ürdün, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasındaki "insani aranın" 2 gün daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

03:09 Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanelerinden Filistinli 30'u kadın, 3'ü çocuk 33 esir salıverildi.

02:46 İsrail hükümeti, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çatışmalara verilen "insani aranın" uzatılması için iki gün boyunca İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak 50 Filistinli kadın esirin listesini onayladı.

00:58 İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan etkinlikle İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli çocuklar anıldı, Filistin'e destek mesajları paylaşıldı.

00:39 Hamas, varılan mutabakat kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 11 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etti.