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Dünya

İsrail ile ilişkileri kestiler! Petro: Soykırımın tarafında olmayız

İsrail ile ilişkileri kesen Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 'Kolombiya, soykırımın tarafında olamaz.' dedi.

AA3 Mayıs 2024 Cuma 20:33 - Güncelleme:
İsrail ile ilişkileri kestiler! Petro: Soykırımın tarafında olmayız
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Petro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu değerlendirmede bulundu:

"Kolombiya, soykırımın tarafında olamaz. Barbarlığın durdurulması için uluslararası hukuk muhafaza altına alınmalıdır. Bugün, diplomasi, ekonomi ve askeri gücün ifadesidir. Diplomasi ise halkın ortak aklı olmalı ve hedefi, tüm çeşitliliğiyle insanlığın barışına kendini adamalıdır."

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek bugün İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurmuştu.

- Petro, diplomatik ilişkilerin kesileceğini açıklamıştı

Petro, 1 Mayıs'taki açıklamasında, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesileceğini bildirmişti.

İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını vurgulayan Petro, "Bugün meydanlara inen tüm insanlık bizimle aynı fikirde; soykırım çağına geri dönemeyiz. İnsanlığın gözleri önünde bütün bir halkın yok edilmesine seyirci kalamayız, Filistin ölürse insanlık da ölür." demişti.

  • Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro
  • israil
  • gazze

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