14 Mayıs 2026 Perşembe / 28 Zilkade 1447
Dünya

İsrail ile orduyu karşı karşıya getirdi: 7 Ekim görüntülerinde sansür iddiası ortalığı karıştırdı

Gazze Şeridi sınırındaki gasbedilen Filistin topraklarında yaşayan bazı İsrailliler, 7 Ekim 2023 saldırılarına ait güvenlik kamerası kayıtlarının İsrail ordusu tarafından 'eksik ve kasıtlı şekilde değiştirilmiş' halde kendilerine geri verildiğini öne sürdü.

AA14 Mayıs 2026 Perşembe 17:03 - Güncelleme:
İsrail'deki Israel Hayom gazetesinin haberine göre İsrail ordusuna bağlı özel bir birlik, 9 Ekim 2023'te Gazze sınırındaki gasbedilen Filistin toprağına kurulan Beeri yerleşimine giderek güvenlik kamerası kayıtlarına, "esirlerin geri getirilmesi için acil ihtiyaç duyulduğu" gerekçesiyle el koydu.

Gasbedilen Filistin toprağında yaşayan İsrailliler, daha sonra kendilerine teslim edilen kayıtların bazı bölümlerinin silindiğini ve görüntülerin kasıtlı şekilde değiştirildiğini iddia etti.

Haberde, bazı görüntülerin yerleşim sakinlerinin onayı olmadan medya kuruluşları ile İsrail ordusunun sözcülüğüne servis edildiği, bunun da Filistin toprağını gasbeden İsrailliler arasında öfkeye yol açtığı belirtildi.

Silinen görüntülerin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmazken, kayıtların sahiplerinin izni olmadan askeri kurum içindeki farklı birimlere dağıtılmasının, ordunun saldırı sırasında yaşanan bazı güvenlik zafiyetlerini gizlemek istediğine dair şüphelere neden olduğu ifade edildi.

İsrail ordusundan suçlamalara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te Gazze çevresindeki askeri üs ve yerleşimlere düzenlediği saldırılar, İsrail'de büyük bir askeri ve istihbari başarısızlık olarak değerlendiriliyor.

  • Filistin
  • İsrail ordusu
  • güvenlik kamerası kaydı

