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İsrail ile Rusya arasında Hamas gerilimi

İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, Hamas ile ilişkilerinden dolayı Rusya’ya tepki gösterdi.

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İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, Hamas ile ilişkilerinden dolayı Rusya’ya tepki gösterdi.
 
İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz’ın Filistin’e her koşulda desteğini bildiren Rusya’ya karşı ‘Hamas’ çıkışı yeni bir İsrail - Rusya geriliminin ateşini fitilledi. Katz, Rus gazetecilere yaptığı açıklamada, Moskova’da gerçekleşen Filistin Ana Siyasi Güçler konulu çalıştaya Hamas yetkililerinin de davet edilmesine tepki göstererek, “Hamas’ın da içinde bulunduğu konferans büyük bir hata. Her yerde radikal İslamcı terörle mücadele eden bir ülke olan Rusya, Hamas’ı meşrulaştırarak hata yapıyor” dedi.
 
Moskova’da 11 Şubat’ta başlayan Filistin Ana Siyasi Güçler konulu çalıştaya Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), El-Fetih ve Hamas gibi Filistin’in bağımsızlığı için mücadele eden örgütler davet edildi. Çalıştayda ana hedef ise Filistin’de itilaflı olan örgütler arasındaki sorunların ortadan kaldırılması oldu. Çalıştay bugün sona erecek.

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