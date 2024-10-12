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Dünya

İsrail ile tüm diplomatik ilişkileri kestiler

Nikaragua hükümeti, Filistin halkıyla dayanışma amacıyla İsrail ile tüm diplomatik ilişkileri kestiğini duyurdu.

AA12 Ekim 2024 Cumartesi 08:01 - Güncelleme:
İsrail ile tüm diplomatik ilişkileri kestiler
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Hükümetten yapılan açıklamada, Ulusal Meclis'in oy birliğiyle aldığı kararın ardından, İsrail ile tüm diplomatik ilişkilerin kesildiği bildirildi.

İsrail'in saldırıları sonucu Filistin halkının yaşadığı acılara dikkati çekilen açıklamada, "Nikaragua, yıkım ve barbarlığa maruz kalan Filistin halkı ve hükümetiyle daima dayanışma içinde olacaktır. Nikaragua, uluslararası hukuk ve devletler arası medeni ilişkileri düzenleyen sözleşmelere bağlı kalmak suretiyle, İsrail hükümetiyle tüm diplomatik ilişkileri kesme kararı aldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Filistin halkının yaşamına ve onuruna yönelik sürdürülen soykırımı, işgali ve kalıcı saldırganlığı kınıyoruz. Bu saldırı şimdi de Lübnan halkına karşı gerçekleştiriliyor. Suriye, Yemen ve İran'ı tehdit ederek bölge ve dünya barışını tehlikeye atıyor." denildi.

Nikaragua Ulusal Meclisi de İsrail'in Filistin'e yönelik "soykırım, zulüm ve aşırı nefret" politikalarını kınadığını belirtti.

Meclis, Devlet Başkanı Daniel Ortega'ya İsrail hükümeti ile ilişkilerin kesilmesi çağrısında bulunmuş ve İsrail hükümetini "insanlık düşmanı" ilan etmişti.

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