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Dünya

İsrail ile tüm silah ticaretini yasaklayan ilk Avrupa Birliği ülkesi oldular

Slovenya, katil İsrail ile tüm silah ticaretinin yasaklandığını açıklarken, söz konusu kararı alan ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu.

IHA1 Ağustos 2025 Cuma 07:20 - Güncelleme:
İsrail ile tüm silah ticaretini yasaklayan ilk Avrupa Birliği ülkesi oldular
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Slovenya, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e karşı adımlar atmaya devam ediyor. Slovenya hükümeti, İsrail ile tüm silah ticaretinin yasaklandığını duyurarak, söz konusu kararı alan ilk AB ülkesi oldu.

Slovenya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, "Slovenya, İsrail ile silah ithalatını, ihracatını ve transit geçişini yasaklayan ilk Avrupa ülkesidir" ifadeleri kullanıldı. AB'nin iç anlaşmazlıklar ve bölünmüşlük nedeniyle bu konuda somut tedbirler alamaması nedeniyle bağımsız olarak hareket edildiğini aktaran hükümet, Gazze Şeridi'nde insani yardımların kasıtlı olarak engellendiğine ve bu nedenle insanların öldüğüne dikkat çekti. Hükümet, Gazze için harekete geçmenin her sorumlu devletin görevi olduğu vurguladı.

Hükümet, ayrıca Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e askeri silah ve teçhizat ihracatı için herhangi bir izin vermediği belirtti.

İSRAİLLİ 2 AŞIRI SAĞCI BAKAN "İSTENMEYEN KİŞİ" İLAN EDİLMİŞTİ

Slovenya, geçtiğimiz haftalarda AB ülkeleri arasında yine bir ilke imza atmış ve İsrailli 2 aşırı sağcı bakanı "istenmeyen kişi" ilan etmişti. Slovenya hükümeti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kilit koalisyon ortakları olan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'i "istenmeyen kişi" ilan ederek, ülkeye girişlerinin yasaklamıştı. Hükümet, aşırı sağcı bakanları soykırıma varan açıklamalar yapmakla, şiddeti ve Filistinlilerin insan haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesini teşvik etmekle suçlamıştı.

Öte yandan Haziran 2024'te Slovenya parlamentosu, İrlanda, Norveç ve İspanya'nın ardından Filistin devletini tanıyan bir kararnameyi kabul etmişti.

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