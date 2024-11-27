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Dünya

İsrail ile varılan ateşkes sonrası Lübnan ordusu ülkenin güneyine hareket etti

Lübnan ordusu, İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasının ardından ülkenin güneyine konuşlanmak üzere harekete geçti.

IHA27 Kasım 2024 Çarşamba 19:26 - Güncelleme:
İsrail ile varılan ateşkes sonrası Lübnan ordusu ülkenin güneyine hareket etti
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İsrail ve Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasının TSİ 05.00'da yürürlüğe girmesinin ardından Lübnan ordusu, ateşkes anlaşması gereği ülkenin güneyine konuşlanmak üzere harekete geçti. Çevredekileri tarafından kaydedilen görüntülerde, çok sayıda askeri aracın konvoylar halinde ülkenin güneyine doğru harekete ettiği görüldü.

GÜNEYE 10 BİN ASKER GÖNDERİLECEK

Lübnan Savunma Bakanı Maurice Sleem, hükümetin güneye 10 bin asker göndereceğini ve Hizbullah'ın ateşkes anlaşması gereği geri çekileceğini vurgulamıştı.

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