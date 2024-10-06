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Dünya

İsrail, 'İran' bahanesiyle Suriye'yi de hedef aldı!

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Humus'ta İran'a ait boş bir otomobil fabrikasına hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırının, ismi açıklanmayan bir savaş gözlemcisine göre soykırımcı İsrail tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

IHA6 Ekim 2024 Pazar 15:33 - Güncelleme:
İsrail, 'İran' bahanesiyle Suriye'yi de hedef aldı!
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İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, Suriye'nin merkezinde yer alan Humus şehrinde İran'a ait boş bir otomobil fabrikası hedef alındı. Fabrikada herhangi bir üretim faaliyeti olmamasına rağmen, bölgeye yapılan hava saldırısı dikkat çekti.

SALDIRI SOYKIRIMCI İSRAİL TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gözlemevi, saldırının sorumlusunun İsrail olduğuna dair bilgilerin olduğunu belirtti. İsmi açıklanmayan bir savaş gözlemcisi, saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini ileri sürdü. İsrail ordusu ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

İŞGALCİ İSRAİL'İN YENİ HEDEFİ SURİYE

Terör devleti İsrail'in Gazze ve Lübnan'da yürüttüğü yoğun hava operasyonlarının ardından, Suriye'de de İran'a ait olduğu iddia edilen noktaları hedef alması bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti.

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