Orta Doğu'da beklenen oldu, İsrail sabaha karşı kamikaze drone'larla İsrail'e saldırı düzenledi. İsrail'in geçtiğimiz haftalarda Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğu ve başbakanlık konutuna düzenlediği hava saldırısında, Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından iki generalin de aralarında bulunduğu 7 askeri personel hayatını kaybetmişti. İran, misilleme olarak kamikaze İHA'lar ve füzelerle kapsamlı bir saldırı düzenlerken, İsrail Hava Kuvvetlerinin muhtemel bir saldırı için hazırlıklarını tamamladığı belirtilmişti.

ART ARDA PATLAMA SESLERİ

Bu gelişmelerin ardından İsrail, sabah saatlerinde İran'a misilleme saldırı başlattı. İran'ın İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda yerel saatle 04.00'da patlama sesi duyuldu. İsfahan Havalimanı ve İran ordusuna ait Şikari 8'inci Ana Jet Hava Üssü'ne yönelik bir dizi insansız hava araçları ile saldırı düzenlendi. İran devlet televizyonu, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve saldırının engellendiğini duyurdu. İran ordusu komutanlarından Siyaveş Mihendust ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Söz konusu patlama sesi İsfahan'daki hava savunma sisteminin tanımlanamayan şüpheli bir cisme yönelik açtığı ateş sonucu gerçekleşti ve saldırı hiçbir hasara yol açmadı" dedi.

SALDIRIYI İRAN'DAKİ CASUSLAR MI YAPTI?

Öte yandan İran Uzay Kurumu Sözcüsü Hüseyin Dalirian, yaptığı açıklama çarpıcı bir detaya yer verdi. Dalirian, İran'a yapılan saldırıda kullanılan İHA'ların kısa menzilli olduğunu belirterek, bu İHA'ların İran içerisinden havalanmış olabileceğini aktardı.

"DRONE'LAR ORAYA GELENE KADAR HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ÇALIŞMADI MI?"

Star Gazetesi Yazarı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başbuğ, "Drone'lar oraya gelene kadar İran'ın hava savunma sistemi çalışmadı mı? Sorgu bu. Hava savunma sistemi ülke çapında alınır. Saldırı bekleniyor. Tetikte olman lazım. Sonra o açıklama geldi. 'Bu iş İsrail'den İran'a kadar geldi değil, içimizdeki casuslar İsfahan yakınlarında bir yerlerden uçurdu.' denildi. Birbirini ardına 'Hangisi doğru?' diyeceğiniz haberler servis ediliyor. Bu drone'lar hava savunma sistemleri ile etkisiz hale getirilmiş. Bir yara yok, olmasın da zaten onun taraftarı değiliz. Böyle bir tabloda, İran'ın düzenlediği saldırıda 'Bu muydu?' dediğimiz noktaya gelmedik mi? Geldik. Enteresan gidiyor işler." diye konuştu.