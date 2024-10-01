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Dünya

İsrail: İran rejimi kırmızı çizgiyi aştı

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İran yönetiminin 'kırmızı çizgiyi aştığını' ve buna sessiz kalmayacaklarını söyledi.

AA1 Ekim 2024 Salı 23:29 - Güncelleme:
İsrail: İran rejimi kırmızı çizgiyi aştı
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Katz, sosyal medya hesabından İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Füze saldırısıyla İran yönetiminin "kırmızı çizgiyi aştığını" söyleyen Katz, buna sessiz kalmayacaklarını ifade etti.

Katz, uluslararası kamuoyunun İran'a karşı İsrail'in yanında yer alması gerektiğini ileri sürdü.

Öte yandan yerel basında çıkan haberlerde, Katz'ın, İsrail'in başka ülkelerdeki büyükelçilerine bir mesaj gönderdiği belirtildi.

Katz'ın büyükelçilerden görev yaptıkları ülkelerin yönetimlerine İsrail'in İran'ın füze saldırısına "sert bir karşılık vereceği" mesajını iletmelerini istediği aktarıldı.

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