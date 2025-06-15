İsrail-İran savaşı 3. gününde... Hipersonik füzeler ''Demir Kubbe''yi deldi

İsrail Hükümeti basın ofisi, İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırılarına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Açıklamaya göre, İran tarafından şu ana kadar 200'den fazla füze fırlatıldı. Ülke genelinde 22 farklı noktada isabet tespit edildi.

Saldırılarda 3'ü çocuk, toplam 13 kişi öldü. Yaralanan 380 kişiden 9'unun durumunun ağır, 30'unun orta, 341'inin ise hafif olduğu bildirildi.

Yetkililer, füze saldırılarının can kaybı ve yaralanmaların yanı sıra çok sayıda bina ve aracın da hasar görmesine yol açtığını belirtti.

Saldırılarla ilgili değerlendirme ve arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

⁠⁠⁠⁠⁠İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil can kaybı 78 olarak açıklandı.

⁠⁠⁠İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400 civarında kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

İşte dakika dakika İsrail ile İran arasında yaşananlar;

İsrail ordusu, gece boyunca İran'ın başkenti Tahran'da 80 noktaya hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

İsrail, İran'ın saldırılarında şu ana kadar 13 kişinin öldüğünü, 380 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ürdün, İsrail ile İran arasında süren saldırılar nedeniyle geçici olarak kapattığı hava sahasını yeniden sivil hava trafiğine açtığını duyurdu.

12:17 İsrail ordusu, silah fabrikalarında bulunan ve yakınlarında ikamet eden İranlılar için saldırı tehdidinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi yaptığı açıklamada, "Elimizde, ABD askeri güçlerinin ve üslerinin bu saldırılarda Siyonist rejime yardım ettiğine dair güçlü deliller var. ABD Başkanı'nın açıklamaları da bunu doğruluyor. Kendi ifadeleriyle, bu saldırı ABD'nin teçhizatı olmadan mümkün olmazdı" dedi.

İran Emniyet Teşkilatı, İsrail istihbarat servisi Mossad'a bağlı 2 kişinin Elburz eyaletine bağlı Savocbolag kentinde yakalandığını duyurdu.

İran'ın gece füzelerle düzenlediği misilleme saldırısında İsrail'in kuzeyinde yer alan Hayfa kentindeki bir petrol rafinerisinde hasar oluştuğu belirtildi.

İran'ın gece düzenlediği 2 ayrı misillemede İsrail'e 80'e yakın balistik füze atıldığı, bu saldırılarda en az 10 kişinin öldüğü, 250'den fazla da yaralı olduğu bildirildi.

Güney Kore ve Avustralya, İsrail'in İran'a yönelik şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin taraflara "itidal" çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında ABD'nin bir rolü olmadığını savunarak, Tahran'ın ABD'ye saldırması durumunda "eşi benzeri görülmemiş bir karşılık vereceklerini" söyledi.

Bolivya ve Küba devlet başkanları, İsrail'in saldırılarını kınayarak İran halkı ile dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

Kolombiya ve Meksika, İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin, "itidal ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi" çağrısında bulundu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İsrail'in saldırılarını kınayarak İran ile dayanışma içerisinde olduğunu bildirdi.

İran'ın düzenlediği füze saldırısında İsrail'in orta kesimlerindeki Rehovot kentinde bulunan Weizmann Bilim Enstitüsünün büyük hasar gördüğü bildirildi.

İran'ın füze saldırısında İsrail'in merkez bölgelerinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5'i ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İran'ın füze saldırısında İsrail'in kuzeyinde iki katlı binanın yıkılması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran rejiminin nükleer silah programıyla bağlantılı olan Tahran'daki hedeflere ve yakıt depolarına yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı saldırı dalgasının tamamlandığı bildirildi.

İsrail'in, Trump yönetiminden son 48 saat içinde İran'ın nükleer programını ortadan kaldırmak için İran'a karşı savaşa katılmasını istediği ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın bunu kabul etmediği iddia edildi.

İran tarafından fırlatılan füzelerden bazıları hava savunma sistemini aşarak İsrail'in farklı bölgelerine isabet etti.

İran, saldırılarını yeniden başlatan İsrail'e karşı hava savunma sistemleriyle karşılık veriyor.

İsrail'in karşılıklı saldırıların gölgesinde 2 vatandaşını İran'ın talimatlarıyla "güvenlik suçları işledikleri ve ajanlık yaptıkları" gerekçesiyle gözaltına aldığı bildirildi.

İran'ın başkenti Tahran'ın doğusundaki Narmek semtinde sivil bir bina İsrail tarafından vuruldu.

İsrail ordusu, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Eilat kentine gönderilen insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak başlatılan operasyona ilişkin yayınladığı bildiride, "Saldırı ve ihlallerin sürmesi halinde operasyonlar daha da ağır ve geniş kapsamlı şekilde devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Bazı İsraillilerin dün akşam saatlerinde İran misillemesindeki bir füzenin İsrail'in kuzeyinde Filistin kökenli kişilerin yoğun olarak yaşadığı bölgeye düşmesini ırkçı sloganla kutladığı anları gösteren görüntü sosyal medyada paylaşıldı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Tahran'ın Şehran semtinde bir petrol deposunun vurulmasından sonra çıkan yangın üzerine, "Tahran yanıyor" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Tahran'ın Şehran bölgesinde bulunan bir petrol deposuna düzenlediği saldırı sonucu bölgede büyük bir patlama meydana geldi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, sosyal medya hesabından füze görüntülerinin yer aldığı bir video paylaşarak, İbranice ve Farsça "Çaresiz kalacaksınız" mesajı verdi.

İran'ın füze saldırısında İsrail'in kuzeyinde iki katlı binanın yıkılması sonucu 1 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştüğü ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadığı belirtildi.

15 HAZİRAN 2025

Ürdün'ün, İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle hava sahasını yeniden ve ikinci bir emre kadar kapattığı belirtildi.

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a saldırılar düzenledi.

İran devlet televizyonu, İsrail'e yönelik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) yeni saldırıların başlatıldığını duyururken, başkent Tel Aviv ve Hayfa'da sirenler çaldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "Fordo Nükleer Tesisi'ni gerekirse ABD'nin vurabileceği" teklifinde bulunduğu iddia edildi.

İran füzesi İsrail'in kuzeyini vurdu: 1 ölü 13 yaralı

Netanyahu diken üstünde: Güvenlik kabinesini sığınakta topladı

"Fordo Nükleer Tesisi'ni biz vuralım"