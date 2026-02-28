İSTANBUL 8°C / 4°C
Dünya

İsrail İran'a saldırı başlattı! Tahran'da peş peşe patlama sesleri

İran'ın başkenti Tahran'da patlamaların meydana geldiği bildirildi. Katil İsrail, İran'a karşı önleyici saldırı düzenlediklerini duyurdu. Saldırı sonrası Tahran'dan 'Üniversite Caddesi ve Cumhuri bölgesine füze isabet etti.' açıklaması yapıldı.

HABER MERKEZİ28 Şubat 2026 Cumartesi 09:19 - Güncelleme:
İsrail İran'a saldırı başlattı! Tahran'da peş peşe patlama sesleri
İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuldu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a karşı "önleyici saldırı" başlattıklarını duyurdu.

Katz, yaptığı açıklamada, "ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini" belirtti.

Katz, "İsrail, kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattı." dedi.

İran'ın muhtemel misillemesine karşı İsrail'de olağanüstü hal ilan edildi.

İsrail ordusu ise İran'a saldırıların başlatıldığına işaret eden ülkeye füze fırlatılması olasılığına karşı halkı sığınaklara yönlendiren uyarı yayımladı.

Ordudan yapılan açıklamada, "güvenlik durumu nedeniyle" sivillerin en yakın sığınağın hangisi olduğunu tespit etmesi ve gereksiz seyahatlerden kaçınması istendi.

"Proaktif uyarı"nın, halkı füze saldırılarına hazırlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Saat 08.14 itibarıyla İsrail genelinde sirenler çalarken tüm cep telefonlarına uyarı alarmı gönderildi.

TAHRAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Saldırı sonrası İran'dan "Üniversite Caddesi ve Cumhuri bölgesine füze isabet etti." açıklaması yapıldı.

İKİNCİ DALGA SALDIRI BAŞLADI

Tahran'da yeni patlama seslerinin duyulduğu, İsrail hava saldırılarının ikinci dalgasının başladığı bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...

İşte dakika dakika yaşananlar:

09.50 İsrail medyası: İran genelinde 30 hedef vuruldu.

09.45 İran saldırılar sonrası hava sahasını kapattı.

09.43 Tahran'da yeni patlama sesleri duyuldu... İsrail hava saldırılarının ikinci dalgası başladı.

09.35 İran'ın olası misillemesine karşı İsrail'de olağanüstü hal ilan edildi.

09.30 İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'a "önleyici bir saldırı" başlattıklarını açıkladı

09.19 İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran'a saldırı düzenlediği bildirildi. Tahran'ın iki noktasından dumanların yükseldiği kaydedildi.

