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Dünya

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde biri çocuk 2 Filistinliyi yaraladığı, Ramallah'ta 2 çocuğu gözaltına aldığı belirtildi.

AA8 Temmuz 2024 Pazartesi 19:54 - Güncelleme:
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı
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Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Batı Şeria'nın kuzeyinde Nablus kentinin Kusra beldesinde yaşanan olaylarda İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu iki kişi yaralandı.

Kızılay ekipleri, biri 18 diğeri 17 yaşındaki yaralıları hastaneye sevk etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre ise İsrail güçleri Ramallah'ın kuzeybatısındaki Kaubar beldesine baskın düzenledi.

Baskında İsrail güçleri 16 yaşındaki Kays Hüsam Ebu Ulya ile 16 yaşındaki İbrahim Esad Şennan'ı gözaltına aldı.

Ayrıca baskın sırasında İsrail güçleri, belde sakinlerinden Ali Sayil Yasin'i darbetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 571 Filistinli hayatını kaybetti.

  • İsrail güçleri
  • Nablus
  • Filistinli çocuklar

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