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Dünya

İsrail, işgal ettiği yerlerde camileri yıkıyor

Gazze'deki Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Gazze'de camileri yıkmasına karşı harekete geçme çağrısı yaptı.

AA14 Eylül 2020 Pazartesi 20:37 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 20:37
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 Gazze'deki Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, İsrail yönetiminin, işgal altındaki Kudüs'te bulunan bir cami için yıkım kararı çıkarmasına karşı uluslararası kurumlara harekete geçme çağrısı yaptı.

Mescid-i Aksa'nın güneyinde yer alan Silvan Mahallesi'nde 2011'de inşa edilen Bin Amr Camisi'nin yıkılması için talimat verilmesinin ardından Bakanlıktan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, insan hakları ve ibadet özgürlüğü savunucusu uluslararası kurumların, Kudüs'te ibadethaneler de dahil her şeyi hedef alan işgal yönetiminin ırkçı kararlarına karşı koyması gerektiği belirtildi.

Bakanlık bu bağlamda, uluslararası camia, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nı (İİT) Kudüs'teki ibadethaneler ile kutsal mekanları korumak için harekete geçmeye çağırdı.

İsrail bugün, Silvan Mahallesi'nde 2011'de inşa edilen Bin Amr Camisi'nin yıkılması için talimat vermişti.

Yıkım kararına gerekçe olarak söz konusu caminin "ruhsatsız inşa edildiğini" öne süren İsrail yönetimi, mahalle sakinlerine yürütmenin durdurulması talebiyle yasal yollara başvurmaları için 21 günlük süre tanımıştı.

İsrail yönetimi, iki katlı cami için 2015'te de yıkım emri vermiş ancak uygulamamıştı.

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