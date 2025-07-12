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Dünya

İsrail işgalini genişletme hedefinde: Yeni yasa dışı yerleşim planı ortaya çıktı

Soykırımcı İsrail, Gazze'de işgal planını genişletiyor. İsrail'in, Batı Şeria'nın kuzey-güney ve orta kesiminde 2 bin 339 konut inşa etmeyi planladığı ortaya çıktı.

AA12 Temmuz 2025 Cumartesi 20:20 - Güncelleme:
İsrail işgalini genişletme hedefinde: Yeni yasa dışı yerleşim planı ortaya çıktı
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İsrail'in yeni planıyla ilgili olarak Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Toprakları Savunma ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Ulusal Bürosu'ndan yazılı açıklama yapıldı.

İsrail'in, Batı Şeria'nın kuzeyinden güneyine kadar uzanan bir coğrafyada 2 bin 339 konut inşa etmeyi planladığı, bunlardan 1352'sinin Kalkilya, 430'unun Ramallah'ın kuzeydoğusu ile Kudüs'ün kuzeybatısı, 407'sinin Beytüllahim, 150'sinin ise Ramallah'ın batısında inşa edileceği aktarıldı.

Yeni planla, Filistin köyleri arasındaki coğrafi bağlantının koparılması, yerleşim birimlerinin ise birbirine bağlanmasının hedeflendiğine işaret edildi.

Açıklamada, yerleşim birimlerinin genişletilmesi için uğraşan İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere koruma sağlayan Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın aynı kulvarda yol aldığına dikkat çekildi.

İsrail Kanal 12 Televizyonunun 4 Temmuz'daki haberinde, İsrail'de Binyamin Netanyahu'nun liderlik ettiği hükümet döneminde işgal altındaki Batı Şeria'da kurulan yasa dışı yerleşimlerin sayısında yüzde 40 artış yaşandığı belirtilmişti.

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