İsrail: İstifa kararı alan Ben-Gvir'in yerine geçici olarak Katz atandı

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Hamas'la varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına tepki göstererek istifa eden aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in yerine Katz'ı atamak üzere İsrail kabinesinde bugün oylama yapıldı.

Haberde, 3 aylığına Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevini yürütecek Katz'ın, Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü partisinden isimlerin istifasıyla boşalan Necef ve Celile Kalkınma ile Miras bakanlıklarına da nezaret edeceği belirtildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı olduğunu sık sık vurgulayan Ben-Gvir, anlaşmanın yürürlüğe girdiği 19 Ocak'ta Yahudi Gücü partisinden bakanlarla birlikte hükümetten istifa ettiğini duyurmuştu.

Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü partisinden Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf ve Miras Bakanı Amichai Eliyahu da kabineden istifa etmişti.

