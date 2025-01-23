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Dünya

İsrail: İstifa kararı alan Ben-Gvir'in yerine geçici olarak Katz atandı

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı çıkarak İsrail'de hükümetten istifa eden aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in yerine Turizm Bakanı Haim Katz geçici olarak atandı.

AA23 Ocak 2025 Perşembe 19:25 - Güncelleme:
İsrail: İstifa kararı alan Ben-Gvir'in yerine geçici olarak Katz atandı
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The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Hamas'la varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına tepki göstererek istifa eden aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in yerine Katz'ı atamak üzere İsrail kabinesinde bugün oylama yapıldı.

Haberde, 3 aylığına Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevini yürütecek Katz'ın, Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü partisinden isimlerin istifasıyla boşalan Necef ve Celile Kalkınma ile Miras bakanlıklarına da nezaret edeceği belirtildi.

HÜKÜMETTEN İSTİFA ETTİĞİNİ DUYURMUŞTU

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı olduğunu sık sık vurgulayan Ben-Gvir, anlaşmanın yürürlüğe girdiği 19 Ocak'ta Yahudi Gücü partisinden bakanlarla birlikte hükümetten istifa ettiğini duyurmuştu.

Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü partisinden Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf ve Miras Bakanı Amichai Eliyahu da kabineden istifa etmişti.

  • Ulusal Güvenlik Bakanı
  • Haim Katz
  • ben gvir

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