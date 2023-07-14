İsrail, ''İsveç'in Yahudi kutsal kitabı yakılmasına izin vermesini'' tepkiyle karşıladı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, yaptığı kınama açıklamasında, "bu eylemin ifade özgürlüğü değil nefret suçu olduğunu" vurguladı.



Herzog, İsveç'in Kuran-ı Kerim'in yakılmasına izin vermesini de kınadığını hatırlatarak, "tüm dünyayı ayrım gözetmeksizin bu tür eylemlere tepki göstermeye" çağırdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise yaptığı açıklamada, İsveç'in "kutsal kitap yakılmasına izin vermesini şiddetle kınadıklarını" vurgulayarak, tüm dinlerin kutsal kitaplarına saygı gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, "nefret suçu" şeklinde nitelediği eylemin "Yahudi halkı ve geleneğine ciddi zarar veren bir provokasyon" olduğuna dikkati çekti.



Cohen, İsrail'in Dışişleri Bakanlığı ve Stockholm Büyükelçiliğinin yarın gerçekleştirilecek bu eylemi engellemek için en üst düzeyde girişimlerde bulunduğunu aktardı.

İsrail merkezli Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre İskandinav Yahudi Cemaati liderlerinden haham Moshe David HaCohen, olayın "Yahudileri hedef alan antisemitik bir eylem olmadığını, bunu yapan kişinin ifade özgürlüğüne sığınarak nefret suçu işlediğini" söyledi.

HaCohen, eylemi yapacak kişinin "sistemin Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verip Yahudilik için kutsal kitabın yakılmasına müsaade edip etmeyeceğini denemek istediğini" savundu.



İsrailli haham, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakıldığı sırada Yahudi cemaatinin Müslümanların yanında yer aldığını hatırlattı.

- AVRUPA'DA KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK SALDIRILAR



İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

Paludan, 27 Ocak'ta da Danimarka'da cami karşısında ve Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Hollanda'da da Irkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) Hareketi lideri Edwin Wagensveld, Lahey kentinde tek başına yaptığı eylemde, Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran'da İsveç'in başkenti Stockholm'de polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.