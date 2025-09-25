İSTANBUL 25°C / 19°C
''İsrail'' isyanı: Babam ruhunu şeytana satmış

ABD'li senatörün Jay Block'un kızı babasına 'seçmen yerine İsrail'in önceliklerini koyuyorsun' tepkisi gösterdi. Maddie Block, 'İsrail'in, artık babama propaganda yapması için para ödemek gibi bir şey yaptığına gerçekten inanıyorum. Ruhun ne kadar? Çünkü ruhunu şeytana satmış gibi görünüyor, diye düşünüyorum.' dedi.

AA25 Eylül 2025 Perşembe 07:41 - Güncelleme:
ABD'de eyalet senatörü Jay Block'un kızı Maddie Block, "seçmenlerin önceliklerinin önüne İsrail'in önceliklerini koyduğu" gerekçesiyle babasına tepki gösterdi.

ABD'nin New Mexico Eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü Jay Block'un kızı Maddie Block, sosyal medya platformu TikTok hesabından yayımladığı videoda, babasının "50 Eyalet, Tek İsrail" konferansı için bu ülkeye gittiğini kaydetti.

Babasının New Mexico eyaletinden "bir grup ezik politikacı" beraberinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşme yaptığını kaydeden Block, "Netanyahu ile görüşmenin New Mexico halkına nasıl bir faydası var?" dedi.

ABD'den bir eyalet senatörünün "neden İsrail başbakanıyla görüşmeye davet edildiğini" merak ettiğini belirten Block, İsrail'e bu ziyaretiyle babasının "tam bir kaybeden" konumuna düştüğünü bildirdi.

Ziyaretle babasının eyaletteki "seçmenlerinin önceliklerinin önüne İsrail hükümetinin önceliklerini koyduğunu" ifade eden Block, babasının konuya ilişkin "tez uzunluğunda İsrail yanlısı bir gönderi" yaptığını kaydederek, şunları söyledi:

"İsrail'in, artık babama propaganda yapması için para ödemek gibi bir şey yaptığına gerçekten inanıyorum. (Babam) Soykırımın bir yalan olduğunu, sivillerin öldürülmediğini ve İsrail güçlerinin kayıpları en aza indirmek için elinden gelen her şeyi yaptığını söylüyordu. Ben de, babama ne kadar ödüyorlar? Ruhun ne kadar? Çünkü (babam) ruhunu şeytana satmış gibi görünüyor, diye düşünüyorum."

- "AYRICALIK" GÖRÜŞÜ

Senatör Block, ziyaretine yönelik açıklamasında, "İsrail devletini ziyaret eden en büyük diplomatik heyetin parçası olmak bir ayrıcalık" ifadesini kullanmıştı.

Konferans sonrası açıklamasında Senatör Block, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombalamalarında "can kayıplarını sınırlamak" amacıyla halkın bölgeyi terk etmesi için "milyonlarca kısa mesaj, telefon görüşmesi, broşür bırakmadan" faydalandığını iddia etmişti. Block, İsrail'in, Gazze'de "sivilleri öldürmekten kaçınmak için elinden gelen her şeyi yaptığını" savunmuştu.

