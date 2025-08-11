İSTANBUL 32°C / 22°C
Dünya

İsrail itiraf etti: Fırsatlar kaçtı, büyük kazanan Türkiye

İsrailli eski istihbarat subayı Amit Yagur, Gazze'ye odaklanan İsrail'in bölgesel fırsatları kaçırdığını söyledi. Zengezur Koridoru ve stratejik hamlelerle Türkiye'nin hem ABD'nin müttefiki hem de bölgenin ekonomik kapısı haline geldiğini itiraf eden Yagur, Türkiye'nin bölgedeki savaşın büyük kazananı olabileceğine vurgu yaptı.

HABER MERKEZİ11 Ağustos 2025 Pazartesi 12:57 - Güncelleme:
İsrail itiraf etti: Fırsatlar kaçtı, büyük kazanan Türkiye
İsrailli eski istihbarat subayı Amit Yagur, Maariv gazetesinde kaleme aldığı yazıda, Gazze'ye odaklanan İsrail'in bölgedeki uzun vadeli stratejik gelişmeleri gözden kaçırdığını ve Türkiye'nin sessizce "savaşın kazananı" haline geldiğini yazdı.

"ERDOĞAN OYUN OYNAMAZ"

Haberde "Erdoğan oyun oynamaz, İsrail'in yeni Orta Doğu hayalini bitiriyor" başlığı kullanıldı.

ANKARA BÖLGESEL DANIŞMAN

Yagur'a göre Türkiye, bir yandan Hamas ve Müslüman Kardeşler'e destek verirken, diğer yandan NATO üyesi olarak ABD ile stratejik iş birliğini sürdürüyor.

Bu denge politikası Ankara'ya bölgesel danışman rolü kazandırıyor.

TÜRKİYE TİCARET HATTININ MERKEZİNE YERLEŞTİ

Yazıda, Zengezur Koridoru'nun Türkiye'yi Orta Asya'dan Avrupa'ya uzanan kuzey ticaret hattının merkezine yerleştirdiği vurgulandı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşma ile Türkiye'nin hem ekonomik hem de jeopolitik olarak güçlendiğine dikkat çekildi.

TÜRKİYE KONUMUNU GÜÇLENDİRİYOR

Türkiye'nin Suriye'de ekonomik ve askeri etkisini artırdığına değinen Yagur, Somali ile imzalanan askeri iş birliği anlaşmalarının da Ankara'nın Afrika Boynuzu'ndaki konumunu güçlendirdiğini belirtti.

YENİ ORTA DOĞU'NUN TEMELLERİ OLUŞUYOR

Yagur, tüm bu adımların "yeni Orta Doğu"nun temellerini oluşturduğunu, Türkiye'nin ise bu süreçte hem ABD'nin müttefiki hem de bölgenin ekonomik kapısı olarak öne çıktığını ifade etti.

