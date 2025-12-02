İSTANBUL 15°C / 8°C
Dünya

İsrail, Kabatiye beldesinde sokağa çıkma yasağı ilan etti

İsrail ordusu, Cenin kentinin güneyindeki Kabatiye beldesinde yerel saatle 13.00'ten itibaren geçerli olmak üzere tam sokağa çıkma yasağı ilan etti.

AA2 Aralık 2025 Salı 19:12 - Güncelleme:
Kabatiye Belde Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail Sivil İrtibat Bürosu (Filistin tarafıyla koordinasyondan sorumlu İsrail kurumu), yasağın bugün yerel saatle 13.00 itibarıyla uygulanmaya başladığını belediyeye bildirdi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızı, yayımlanan talimatlara uymaya ve güvenlikleri için evlerinde kalmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sokağa çıkma yasağı, İsrail askerlerinin beldeye yönelik tekrarlanan baskınları, kapsamlı arama operasyonları ve çok sayıda evin askeri karakola dönüştürülmesinin ardından geldi.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Kabatiye'ye ek askeri birlikler konuşlandırdığını, beldenin yollarını ve giriş noktalarını kapattığını aktardı.

BATI ŞERİA'DA İSRAİL ZULMÜ ARTIYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında Batı Şeria'da 1087 Filistinli hayatını kaybederken, 11 bin kişinin yaralandığı ve 21 binden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor

