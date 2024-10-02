İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2024 Çarşamba / 29 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2099
  • EURO
    37,8748
  • ALTIN
    2923.88
  • BIST100
    9012.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail kabinesi İran'a misilleme kararı aldı! 'Sert şekilde yanıt verilecek'
Dünya

İsrail kabinesi İran'a misilleme kararı aldı! 'Sert şekilde yanıt verilecek'

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin dünkü toplantısında, İran'ın füze saldırılarına, ABD ile koordine edildikten sonra 'güçlü bir karşılık' verilmesi kararı alındığı öne sürüldü.

AA2 Ekim 2024 Çarşamba 22:06 - Güncelleme:
İsrail kabinesi İran'a misilleme kararı aldı! 'Sert şekilde yanıt verilecek'
ABONE OL

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonundaki haberde, dün düzenlenen Güvenlik Kabinesi toplantısında İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırılarına verilecek karşılığın ele alındığı belirtildi.

Haberde, İran saldırısına ABD yönetimi ile koordine edildikten sonra "güçlü bir karşılık" verilmesi kararının alındığı iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan İsrail'e uyarı: "Cevabımız daha sert olur"

Haberde, İsrail'in İran'daki "stratejik bölgeleri" hedef almayı planladığı da öne sürüldü.

İRAN'IN SALDIRILARI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün İran'ın "ulusal güvenliğini" hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiğini bildirmişti.

Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık düzenlendiği belirtilmişti.

İran'dan İsrail'e füze yağmuru! Saldırıda Heniyye, Nasrallah ve Nilfuraşan detayı

İran devlet televizyonu da İsrail'e yaklaşık 200 füze atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu.

Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı görüntülü açıklamada, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.